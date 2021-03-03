Метель в Алтайском крае изолировала почти 150 сел

Во время сильных метелей в Алтайском крае заметало дороги в 16 районах. Главам некоторых их них прокуроры внесли представления и предостережения о недопустимости нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

На трассе в метель.

С 28 февраля по 2 марта заносило снегом проезд к 147 населенным пунктам, сообщили в прокуратуре Алтайского края со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях МЧС.

Прокуроры провели проверки и выдали чиновникам и руководителям дорожных служб 6 представлений и 2 предостережения.

«Проверки по данному вопросу продолжаются. Вопрос обеспечения проезда к населенным пунктам, очистки дорог от снега остается на контроле в органах прокуратуры», — заявили в ведомстве.

Ранее РЖД начала служебную проверку после того, как пассажиров поезда высадили в глубокий сугроб.