Метели и снежные заносы прогнозируют в Алтайском крае

Днем 10 декабря и ночью 11 декабря на большей части края пройдет снег, по востоку сильный, местами с метелями. Ветер усилится до 13−18 м/с.
Пока на дорогах регионального и межмуниципального значения перерывов движения автотранспорта нет, сообщил Алтайавтодор.
Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, напоминают в МЧС.
Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств рекомендовали предпринять профилактические меры и держать развитие ситуации под постоянным контролем.
Ранее дорожные службы Алтайского края уже перевели в режим повышенной готовности.