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Жизнь

Метели и снежные заносы прогнозируют в Алтайском крае

10 и 11 декабря в Алтайском крае обещают снег и сильный ветер. На дорогах будет гололедица и снежные заносы, предупреждают в Алтайском ЦГМС.

МЧС на трассе, метель.
МЧС на трассе, метель.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Днем 10 декабря и ночью 11 декабря на большей части края пройдет снег, по востоку сильный, местами с метелями. Ветер усилится до 13−18 м/с.

Пока на дорогах регионального и межмуниципального значения перерывов движения автотранспорта нет, сообщил Алтайавтодор.

Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, напоминают в МЧС.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств рекомендовали предпринять профилактические меры и держать развитие ситуации под постоянным контролем.

Ранее дорожные службы Алтайского края уже перевели в режим повышенной готовности.

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