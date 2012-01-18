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18 января -12°C

Метели и ветер возвращаются: алтайское МЧС предупредило о непогоде 19 января

В воскресенье, 19 января, в регионе ожидаются шквалистый ветер и метели, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

По данным синоптиков, 19 января в Алтайском крае ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели.

«Ветер южный с переходом в дневное время на западный, ночью 4−9 метров в секунду, днем 7−12 метров в секунду, местами порывы от 15 до 20 метров в секунду. Температура ночью -13,-18°С, местами по югу -7,-12°С, при прояснении по северу до -23°С, днем -2,-7°С. На дорогах местами гололедица», — рассказали в ведомстве.

Днем 17 января и ночью 18-го на регион обрушилась снежная буря. В населенных пунктах края и на дорогах сложилась сложная обстановка. Для движения транспортных средств закрыли многие дороги.

Во второй половине дня 18 января наблюдается улучшение погодных условий. Но, судя по данным МЧС, это временное затишье.

МЧС дежурит на трассе в метель.
МЧС дежурит на трассе в метель.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Важные рекомендации

В ведомстве рекомендуют при сильном ветре переждать непогоду в капитальном строении. Дома закрыть окна. На улице — обходить рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Также не следует прятаться от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.

Автомобиль необходимо оставлять в гараже, а при его отсутствии — вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

При осадках, ухудшающих видимость, при движении на автомобиле важно уменьшить скорость движения до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.

Не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения (водитель может ошибиться и съехать в кювет, увлекая вас за собой), останавливаться на проезжей части, двигаться слишком близко к осевой линии дороги.

Перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.

Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию: в гололед тормозной путь увеличивается в 6−8 раз.

Пешеходам стоит быть крайне осторожными.

Если возникает угроза жизни или стали свидетелем происшествия, следует позвонить на единый телефон экстренных служб — 112.

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