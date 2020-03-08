Метели превратили алтайские трассы в однополосные дороги

Метели и ухудшение погодных условий в первую очередь отразились на дорогах Алтайского края, рассказывают в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

Трасса Камень-на-Оби — Барнаул превратилась в однополосную: одна полоса полностью завалена снегом. Такая же ситуация и на некоторых участках других дорог.



По данным регионального минтранса, на дорогах региона работает более 400 единиц техники. Автомобилистов просят по возможности воздержаться от дальних поездок.



По последним данным, в регионе ограничено движение на 10 трассах, из которых восемь — регионального значения.



Региональное МЧС сообщает, что функционирует в режиме повышенной готовности: в случае необходимости к применению готовы подвижные и стационарные пункта обогрева.

Всего задействовано сил и средств: 85 человек и 44 единицы техники, из них от МЧС — 39 человек и 13 единиц техники.