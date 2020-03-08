В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли восемь региональных и две федеральные трассы

В Алтайском крае из-за неблагоприятных погодных условий действует ограничение движения автотранспорта на 10 участках дорог, сообщает региональное МЧС.

Ограничено движение для всех видов транспорта на дорогах:

К-22 Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород протяженностью от 118 до 192 км. (Змеиногорский, Рубцовский районы);



К-09 Поспелиха-Курья-Третьяково-граница с Республикой Казахстан, на всем протяжении. (Змеиногорский, Курьинский, Поспелихинский, Третьяковский районы);



К-03 Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области протяженностью от 0 до 71 км;



К-13 Алейск-Петропавловское-Смоленское протяженностью от 0 до 115 км. (Алейский, Усть-Пристанский районы);



К-18 Алейск-Чарышское протяженностью от 62 до 115 км. (Алейский, Усть-Калманский, Чарышский районы);

К-20 Поспелиха — Новичиха — Волчиха протяженностью от 0 до 36 км. (Поспелихинский, Новичихинский районы);

К-24 Троицкое-Целинное протяженностью от 3 до 71 км (проходит через Троицкий, Целинный районы);

К-05 Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской области протяженностью от 3 до 67 км (проходит через Бийский, Целинный районы).

Действует ограничение движения автотранспорта на двух участках дорог федерального значения для автобусов и грузовых автомобилей:

Р-256 «Чуйский тракт» протяженностью от 212 до 344 км. (г. Бийск, Бийский, Зональный, Косихинский, Первомайский, Троицкий);

А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан от г. Барнаула до г. Рубцовска протяженностью от 11 до 298 км (г. Барнаул, Калманский, Топчихинский, Алейский, Шипуновский, Поспелихинский, Рубцовский районы, г Рубцовск).

Перекрытие дорог , метель , ГИБДД. 22.мвд.рф

Региональное МЧС функционирует в режиме повышенной готовности.

«На данный момент скоплений автомобилей, заторов на дорогах нет. В готовности к применению подвижные и стационарные пункта обогрева. Дорожные службы ведут расчистку дорог от снега», — рассказали в ведомстве.

Телефоны диспетчерских служб:

— дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;

— дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;

— дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.

Работает телефон «горячей линии» ГУ МЧС России по Алтайскому краю, тел. 8−3852−20−26−21.