В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли восемь региональных и две федеральные трассы

Ограничено движение для всех видов транспорта на дорогах:
К-22 Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород протяженностью от 118 до 192 км. (Змеиногорский, Рубцовский районы);
К-09 Поспелиха-Курья-Третьяково-граница с Республикой Казахстан, на всем протяжении. (Змеиногорский, Курьинский, Поспелихинский, Третьяковский районы);
К-03 Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области протяженностью от 0 до 71 км;
К-13 Алейск-Петропавловское-Смоленское протяженностью от 0 до 115 км. (Алейский, Усть-Пристанский районы);
К-18 Алейск-Чарышское протяженностью от 62 до 115 км. (Алейский, Усть-Калманский, Чарышский районы);
К-20 Поспелиха — Новичиха — Волчиха протяженностью от 0 до 36 км. (Поспелихинский, Новичихинский районы);
К-24 Троицкое-Целинное протяженностью от 3 до 71 км (проходит через Троицкий, Целинный районы);
К-05 Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской области протяженностью от 3 до 67 км (проходит через Бийский, Целинный районы).
Действует ограничение движения автотранспорта на двух участках дорог федерального значения для автобусов и грузовых автомобилей:
Р-256 «Чуйский тракт» протяженностью от 212 до 344 км. (г. Бийск, Бийский, Зональный, Косихинский, Первомайский, Троицкий);
А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан от г. Барнаула до г. Рубцовска протяженностью от 11 до 298 км (г. Барнаул, Калманский, Топчихинский, Алейский, Шипуновский, Поспелихинский, Рубцовский районы, г Рубцовск).
Региональное МЧС функционирует в режиме повышенной готовности.
«На данный момент скоплений автомобилей, заторов на дорогах нет. В готовности к применению подвижные и стационарные пункта обогрева. Дорожные службы ведут расчистку дорог от снега», — рассказали в ведомстве.
Телефоны диспетчерских служб:
— дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
— дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
— дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.
Работает телефон «горячей линии» ГУ МЧС России по Алтайскому краю, тел. 8−3852−20−26−21.