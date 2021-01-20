Метеориты на Алтае: почему их так много находят и что нужно о них знать

В Алтайском крае с начала XX века видели метеоритные дожди, а также находили «иноземных гостей» с Луны, Марса и даже с окраин Солнечной системы. Рассказываем, откуда их так много и какие еще тайны хранит алтайская земля.

Запись о первом метеорите, упавшем на Алтае, датируется началом XX века. Его назвали «Алтайский метеорит», и на Землю он прилетел в виде дождя 22 мая 1904 года. Северо-западнее Бийска поисковики нашли семь обломков общим весом всего-навсего 28 грамм, сообщает altlib.ru.

Через 7 лет в Солонешенском районе упал 12-килограмовый метеорит. Его назвали «Бийским».

Из сообщения топографа , орнитолога и краеведа Бориса Бегичева:

«Полет наблюдался в направлении с юго-запада на северо-восток и сопровождался сильным гулом, похожим на артиллерийскую стрельбу. Камень был тотчас же выкопан крестьянами, которые свидетельствуют, что он к этому времени еще не успел остыть; к нему „пригорела“ солома и самая яма с краев как бы „обгорела“. <…> форму он имел неправильно-округлую и был покрыт ямками и углублениями, напоминающими следы пальцев и ладони на мятой глине; с поверхности он был темно-бурого цвета, в средине серовато-белого; сложение имел мелко-зернистое с блестящими золотистыми крупинками».

Космос. Метеор. Метеорит ССО

Существует метеорит весом 29 граммов под названием «Малый Алтай».

Еще несколько метеоритов в Алтайском крае находили трактористы, комбайнеры и геологи. История их падения неизвестна.

В 2007 году необычные метеориты упали в Родинском районе. Это были породы не с Луны или Марса (это частые гости Земли), а с окраин Солнечной системы. Их назвали «алтайниты».

На огромных полях Алтая и сейчас есть вероятность встретить «пришельцев из космоса». Чаще встречаются каменные, а не металлические. Но их легче проглядеть — из-за того, что они похожи на обычные земные булыжники.

Космос. Метеор. Метеорит ССО

Каменные метеориты выглядят как оплавленные, округлой формы камни, покрытые черной коркой. А железные и железно-каменные имеют бурый цвет. Их отличительная черта- заставлять реагировать компас.

Откуда в Алтайском крае столько космических «гостей»? Ученые полагают, что более 20 млн лет назад в Луну ударил астероид. Тогда от Луны откололся «кусок», и большая часть его выпала на территорию современного Бийского района.

Поэтому, по мнению ученых, в алтайской земле до сих пор лежат ископаемые метеориты. Это самые редкие находки. За всю историю изучения метеоритов их всего нашли около десяти штук.

Анна Карпова