«Метеорологическая бомба» обрушилась на британские города

Порывы ветра со скоростью 167 км в час разбивают окна и срывают крыши с домов, автомобили уносит в море, указывает "МК".

Власти призвали британцев оставаться дома и работать дистанционно.

По всей Британии действует "желтое" предупреждение — летящие обломки могут представлять опасность для жизни, возможно повреждение зданий. Внутренние рейсы отменены во многих аэропортах.

"Метеорологическая бомба" привела к тому, что десятки людей вынуждены покинуть свои дома на острове Джерси и поселились в отеле для беженцев.

Ожидается начало наводнений.

Между тем из-за климата здания в Лондоне начали наклоняться и разрушаться. Проседает грунт, из-за этого дома наклоняются.

В 1990 году из-за проседания почвы в группе риска находились всего 20 процентов лондонских зданий. А к 2030 году процент может увеличиться до 43.

Больше всего пострадают северная и центральная части Лондона - там больше всего исторических застроек. Некоторым из них около 1 тыс. лет.