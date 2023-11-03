5 ноября
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Жизнь

«Метеорологическая бомба» обрушилась на британские города

На Великобританию обрушился шторм "Кьяран" — жители ищут убежища от стихии.

Англия. Лондон.
Англия. Лондон.
СС0

Порывы ветра со скоростью 167 км в час разбивают окна и срывают крыши с домов, автомобили уносит в море, указывает "МК".

Власти призвали британцев оставаться дома и работать дистанционно.

По всей Британии действует "желтое" предупреждение — летящие обломки могут представлять опасность для жизни, возможно повреждение зданий. Внутренние рейсы отменены во многих аэропортах.

"Метеорологическая бомба" привела к тому, что десятки людей вынуждены покинуть свои дома на острове Джерси и поселились в отеле для беженцев.

Ожидается начало наводнений.

Между тем из-за климата здания в Лондоне начали наклоняться и разрушаться. Проседает грунт, из-за этого дома наклоняются.

В 1990 году из-за проседания почвы в группе риска находились всего 20 процентов лондонских зданий. А к 2030 году процент может увеличиться до 43.

Больше всего пострадают северная и центральная части Лондона - там больше всего исторических застроек. Некоторым из них около 1 тыс. лет.

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