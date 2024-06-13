Международные эксперты обсудят в Барнауле судьбы средних городов России. В обсуждении будут затронуты: мировые и российские градостроительные тенденции, а также факторы развития городов от масштабных инфраструктурных проектов до туристических фестивалей.

Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".

В мероприятии примут участие:

Виктор Томенко, Губернатор Алтайского края,

Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания,

Вячеслав Франк, глава города Барнаула,

Андрей Кутепов, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике,

Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации,

Антон Финогенов, заместитель генерального директор ДОМ.РФ,

Юрий Акиньшин, вице-президент Газпромбанка,

Гюльнара Агамова, руководитель Агентства креативных индустрий,

Дина Саттарова, директор Единого института пространственного планирования,

Анна Пьянкова, исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства и директор Центра поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ»,

Владимир Седов, российский предприниматель, инициатор и создатель первого в России «частного города» Доброград (онлайн),

София Познанская, советник губернатора Ивановской области и генеральный директор АНО «Центр территориального развития»,

Степан Земцов, директор Центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС,

Федор Спиридонов, управляющий партнер группы компаний SRG,

Станислав Ивашкевич, управляющий партнер Ivashkevich Hospitality,

Ольга Мальцева, исполнительный директор Like4Like,

Владимир Супрун, директор Фонда социопрогностических исследований «Тренды» и другие.

Специальным гостем мероприятия выступит Бахараш Багериан, генеральный директор URB, дизайнер и архитектор. С более чем 20-летним опытом в области устойчивого и пространственного развития, автор книги «Человекоориентированные городские инновации», автор десятков масштабных проектов.

Трансляция с обсуждения будет на сайте altapress.ru.

Ранее сообщалось, что возле ЦУМа снесли кофейню.

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