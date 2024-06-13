Международные эксперты обсудят в Барнауле судьбы средних городов России

В мероприятии примут участие:
- Виктор Томенко, Губернатор Алтайского края,
- Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания,
- Вячеслав Франк, глава города Барнаула,
- Андрей Кутепов, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике,
- Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации,
- Антон Финогенов, заместитель генерального директор ДОМ.РФ,
- Юрий Акиньшин, вице-президент Газпромбанка,
- Гюльнара Агамова, руководитель Агентства креативных индустрий,
- Дина Саттарова, директор Единого института пространственного планирования,
- Анна Пьянкова, исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства и директор Центра поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ»,
- Владимир Седов, российский предприниматель, инициатор и создатель первого в России «частного города» Доброград (онлайн),
- София Познанская, советник губернатора Ивановской области и генеральный директор АНО «Центр территориального развития»,
- Степан Земцов, директор Центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС,
- Федор Спиридонов, управляющий партнер группы компаний SRG,
- Станислав Ивашкевич, управляющий партнер Ivashkevich Hospitality,
- Ольга Мальцева, исполнительный директор Like4Like,
- Владимир Супрун, директор Фонда социопрогностических исследований «Тренды» и другие.
Специальным гостем мероприятия выступит Бахараш Багериан, генеральный директор URB, дизайнер и архитектор. С более чем 20-летним опытом в области устойчивого и пространственного развития, автор книги «Человекоориентированные городские инновации», автор десятков масштабных проектов.
Трансляция с обсуждения будет на сайте altapress.ru.
Ранее сообщалось, что возле ЦУМа снесли кофейню.
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