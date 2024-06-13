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Жизнь

Международные эксперты обсудят в Барнауле судьбы средних городов России

Международные эксперты обсудят в Барнауле судьбы средних городов России. В обсуждении будут затронуты: мировые и российские градостроительные тенденции, а также факторы развития городов от масштабных инфраструктурных проектов до туристических фестивалей.

Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Анна Зайкова

В мероприятии примут участие:

  • Виктор Томенко, Губернатор Алтайского края,
  • Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания,
  • Вячеслав Франк, глава города Барнаула,
  • Андрей Кутепов, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике,
  • Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации,
  • Антон Финогенов, заместитель генерального директор ДОМ.РФ,
  • Юрий Акиньшин, вице-президент Газпромбанка,
  • Гюльнара Агамова, руководитель Агентства креативных индустрий,
  • Дина Саттарова, директор Единого института пространственного планирования,
  • Анна Пьянкова, исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства и директор Центра поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ»,
  • Владимир Седов, российский предприниматель, инициатор и создатель первого в России «частного города» Доброград (онлайн),
  • София Познанская, советник губернатора Ивановской области и генеральный директор АНО «Центр территориального развития»,
  • Степан Земцов, директор Центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС,
  • Федор Спиридонов, управляющий партнер группы компаний SRG,
  • Станислав Ивашкевич, управляющий партнер Ivashkevich Hospitality,
  • Ольга Мальцева, исполнительный директор Like4Like,
  • Владимир Супрун, директор Фонда социопрогностических исследований «Тренды» и другие.

Специальным гостем мероприятия выступит Бахараш Багериан, генеральный директор URB, дизайнер и архитектор. С более чем 20-летним опытом в области устойчивого и пространственного развития, автор книги «Человекоориентированные городские инновации», автор десятков масштабных проектов.

Трансляция с обсуждения будет на сайте altapress.ru.

Ранее сообщалось, что возле ЦУМа снесли кофейню.

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