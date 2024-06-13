Демонтаж нового ЦУМа начали в этом месяце. Строительство нового комплекса займет порядка двух лет. Одновременно с этим снесли небольшой киоск-кофейню Coffee Like, сообщает корреспондент altapress.ru.

Строительство нового ЦУМа и снос кафе. Анна Зайкова

Напомним, на крыше ЦУМа предусмотрели возможность для приземления грузовых дронов-доставщиков. Бизнесмен Евгений Ракшин предполагает, что таких электронных курьеров смогут запустить маркетплейсы.

Изменения коснутся и супермаркета «Мария-Ра», который снова въедет в ЦУМ. Также, Ракшин добавил, что в офисах и гостинице ЦУМа будут умные помещения. Первые два этажа займут общественные сферы: общепит с кофейнями, ресторанами и кафе, а также супермаркет «Мария-Ра», который будет еще больше и современнее.

Так что на замену снесенного кафе, как обещает бизнесмен, придут новые общественные заведения.

Посмотреть, что сейчас происходит на месте пока еще старого здания можно в этом материале.

Ранее altapress.ru взял интервью у Евгения Ракшина о строительстве нового ЦУМа.

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