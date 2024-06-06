В интервью altapress.ru бизнесмен Евгений Ракшин рассказал, как в проекте ЦУМа учли возможные изменения в сфере услуг будущего.

Так, на крыше ЦУМа предусмотрели возможность для приземления грузовых дронов-доставщиков. Бизнесмен предполагает, что таких электронных курьеров смогут запустить маркетплейсы.

Изменения коснутся и супермаркета «Мария-Ра», который снова въедет в ЦУМ.

«Магазин будет еще больше и современнее. Новинки пока не анонсируем. Скажу одно: к моменту запуска все будет по последнему слову техники», - сказал собеседник.

Также, он добавил, в офисах и гостинице ЦУМа будут умные помещения.

Почему возникла необходимость в обновлении старого ЦУМа, что нового оно даст Барнаулу, а также что происходит сейчас с проектом «Спички», в нашем большом интервью.

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