Здание ЦУМа на пр. Ленина, 55 начали разбирать. Что сейчас происходит на месте — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

В соответствии с проектом, на первых этажах будет расположен торговый центр, а выше — точки общественного питания, фитнес-залы, офисы и апартаменты. Кроме того, в здании планируется открыть четырехзвездочный отель. Для удобства посетителей будет создана подземная парковка.

Сейчас со здания снимают фасад, демонтируют вывески. На дверях написаны объявления о закрытии магазинов.

Собственник ЦУМа Евгений Ракшин также планирует демонтировать несколько павильонов, расположенных рядом со зданием. Так, уже снесли кофейню Coffee Like. На территории поставили металлические балки, оградили красной лентой.

Кроме того, из-за сноса пострадали ветки ближайших кустов.

Что будет в новом ЦУМе

Известно, что на крыше нового ЦУМа предусмотрели возможность приземления грузовых дронов-доставщиков, которых, возможно, в будущем запустят маркетплейсы.

Также в офисах и гостинице ЦУМа будут умные помещения.

Здание должны разобрать за пару месяцев. Само строительство нового комплекса займет порядка двух лет.

Евгений Ракшин рассказал о примерных сроках строительства нового ЦУМа.

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