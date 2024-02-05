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Жизнь

Международный день бармена — 6 февраля. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

Знатоки алкогольных напитков и лекари человеческих душ — бармены отмечают свой профессиональный праздник 6 февраля. Altapress.ru подготовил приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

Корпоратив, праздник. Алкоголь.
Корпоратив, праздник. Алкоголь.
CC0

Поздравления с Днем бармена в прозе

Поздравляю с Международным днем бармена! Желаю крепкого здоровья, как самый крепкий ром. Желаю любви горячей, как самбука. Желаю жизни, яркой как пунш. Желаю привкуса страсти сладкого, как ликер. Желаю настроения зажигательного, как абсент!

Спасибо за лучшие напитки, за виртуозную работу, за невозмутимость, за великолепную технику и за талант настоящего бармена. Вместе с поздравлением хочется выразить и уважение, и восхищение, а также пожелать хорошего настроения, бодрости, веселья, терпения и удовольствия от работы.

Будь бодрым, как мохито, и заводным, как секс на пляже. Поздравляю тебя с Международным днем бармена и желаю уверенности и бравого мастерства за стойкой, везения и большого счастья в жизни.

Виски. Алкоголь.
Виски. Алкоголь.
CC0

Поздравления с Днем бармена в стихах

Виртуозности в работе,
Ловкости и шарма
Пожелаю в праздник твой,
Мой прекрасный бармен.

Чаевых тебе огромных
И взрывных коктейлей,
Жизнь пусть сладкая имеет
Привкус карамельный.

Пусть признание придет,
Пусть лишь восхищаются,
За хорошим настроением
Чаще обращаются.

Бармен ты, и это круто,
Этот навык не для всех.
С праздником я поздравляю,
Пусть сопутствует успех.

Замешай коктейль скорее
Из улыбок и веселья,
Радостью скорей наполни
В жизни каждое мгновение.

Наливай любовь покрепче,
К ней добавь немного страсти,
Намешать напиток счастья
Ведь в твоей сегодня власти.

Какой чудесный праздник профи!
Всех барменов волшебный день.
И мастеров напитков вкусных
Поздравлю я от всех людей!

Смешать коктейли ловко, быстро,
Красиво, вовремя подать —
Не каждый ведает искусством,
Годами надо достигать!

Желаю вам успеха в этом
Нелегком творческом труде!
И пусть удача и везенье
Не оставляют вас нигде!

Алкоголь.
Алкоголь.
unsplash.com

Поздравления с Днем бармена в смс

Желаем жизни, кик вино,
Бурлящей и игривой.
Пусть счастье будет, как в кино,
Манящим и красивым.

Чтоб в день бармена слышал ты,
В карманах шелест чаевых.
Чтобы сбылись твои мечты,
И стал владельцем бара ты.

Пусть бокалы веселей звенят,
От музыки пусть голова кружится.
За вас в стакане пузырьки шипят
Да красное вино искрится.
Рекорд пускай побьет ваш авторский коктейль,
А посетители запомнят смену вашу.
Владелец бара ставит вас в пример,
Обид и неприятностей минует чаша.
Коктейлей отличных!
Работы приличной!
Успеха вам в жизни семейной и личной!

Пускай всегда твои коктейли
Легко в восторг приводят всех!
Шагай к своей заветной цели
Без затруднений и помех!

Во всем будь, лучшим, первоклассным,
Лови «счастливую» волну!
Желаю барменом прекрасным
Тебе прослыть на всю страну!

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