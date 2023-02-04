4 февраля
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Жизнь

День встречи выпускников — 4 февраля. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

День встречи выпускников по традиции назначают на первую субботу февраля. Этот праздник наполнен радостью встречи и грустью по ушедшим дням. Altapress.ru подготовил душевные поздравления в прозе, стихах и смс.

"Единый выпускной".
"Единый выпускной".
предоставлено MUST HAVE events

Поздравления с Днем встречи выпускников в прозе

Есть прекрасная возможность снова окунуться в детства мир. Пускай же вам получиться почувствовать себя такими же беззаботными, веселыми и озорными как много лет назад. Веселитесь, радуйтесь, общайтесь. Вспомните самые неповторимые годы жизни.

Сколько лет прошло, а мы все такие же молодые, веселые. У всех свои дела, но мы остаемся важными друг для друга и с радостью встречаемся. Такое счастье, что время не испортило наших отношений. Хотелось бы чаще видеться, собираться. Пусть в нашей жизни будет больше моментов, которые мы будем вспоминать в этой компании.

В День встречи выпускников желаю тебе обязательно встретиться с теми одноклассниками, которые радовали тебя весь длинный и интересный школьный путь! Пусть в праздник нахлынут яркие воспоминания! Пусть вечер будет интересным и насыщенным! Пусть общение с одноклассниками наполняет, мотивирует и вдохновляет! Желаю быть душой компании и звездой вечера!

Выпускной-2018 в Барнауле
Выпускной-2018 в Барнауле
Соцсети

Поздравления с Днем встречи выпускников в стихах

Умчались годы школьные,
Их больше не вернуть,
Но как же все же хочется
Нам в детство заглянуть.

На час, на два, хоть чуточку
Вернуться всей душой
Туда, где были молоды,
Где было хо-ро-шо.

Февраль, суббота первая,
Встречай, любимый класс,
Ребята! Одноклассники!
Ну как? Как жизнь у вас…

Промчались годы, дни, недели,
Но каждый помнит милый класс,
Как мы за партами сидели,
Учитель первый, классный час!

Вернуть бы школу на мгновение,
Вернуться с классом на урок,
И написать бы сочинение,
Про годы жизни без звонков.

В февральский день субботы первой,
С Днем встречи всех выпускников,
Желаю памяти отменной,
Чтоб помнить школу вновь и вновь!

Годы школьные, как речка,
Шустро вдаль бегут, смеясь,
Только нерушима вечно
С одноклассниками связь.

Вместе мы прошли так много,
И в весёлой кутерьме
Нас одна вела дорога,
И один звонок гремел.

Нам сегодня повстречаться
Предоставлено судьбой,
Чтобы вдоволь пообщаться,
Словно школьною порой.

Выпускные на Алтае-2016.
Выпускные на Алтае-2016.
instagram.com/darya_vorovtsova

Поздравления с Днем встречи выпускников в смс

Как приятно видеть тех,
С кем мы в юности дружили,
С кем бок о бок мы росли,
Вместе время проводили.

Пусть традицией хорошей
Дальше станут наши встречи,
Всем запомнится надолго
Этот яркий, добрый вечер!

Желаю чаще собираться,
Друг друга помнить много лет
И навсегда детьми остаться.
Чтоб не погас в душе тот свет,
Который в нас всегда пылает,
Когда юны мы и чисты.
Он наши души исцеляет,
Ведет дорогами мечты.

День встречи всех выпускников
Сегодня в школе собирает,
Пусть юность, пылкость и азарт
В сердцах у вас не утихают.

Подарит пусть лишь позитив
Прекрасный и веселый вечер,
Запомниться надолго пусть
Прекрасная всем эта встреча.

Источник.

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