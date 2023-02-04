Умчались годы школьные,

Их больше не вернуть,

Но как же все же хочется

Нам в детство заглянуть.



На час, на два, хоть чуточку

Вернуться всей душой

Туда, где были молоды,

Где было хо-ро-шо.



Февраль, суббота первая,

Встречай, любимый класс,

Ребята! Одноклассники!

Ну как? Как жизнь у вас…

Промчались годы, дни, недели,

Но каждый помнит милый класс,

Как мы за партами сидели,

Учитель первый, классный час!



Вернуть бы школу на мгновение,

Вернуться с классом на урок,

И написать бы сочинение,

Про годы жизни без звонков.



В февральский день субботы первой,

С Днем встречи всех выпускников,

Желаю памяти отменной,

Чтоб помнить школу вновь и вновь!