Поздравления с Днем встречи выпускников в прозе
Есть прекрасная возможность снова окунуться в детства мир. Пускай же вам получиться почувствовать себя такими же беззаботными, веселыми и озорными как много лет назад. Веселитесь, радуйтесь, общайтесь. Вспомните самые неповторимые годы жизни.
Сколько лет прошло, а мы все такие же молодые, веселые. У всех свои дела, но мы остаемся важными друг для друга и с радостью встречаемся. Такое счастье, что время не испортило наших отношений. Хотелось бы чаще видеться, собираться. Пусть в нашей жизни будет больше моментов, которые мы будем вспоминать в этой компании.
В День встречи выпускников желаю тебе обязательно встретиться с теми одноклассниками, которые радовали тебя весь длинный и интересный школьный путь! Пусть в праздник нахлынут яркие воспоминания! Пусть вечер будет интересным и насыщенным! Пусть общение с одноклассниками наполняет, мотивирует и вдохновляет! Желаю быть душой компании и звездой вечера!
Поздравления с Днем встречи выпускников в стихах
Умчались годы школьные,
Их больше не вернуть,
Но как же все же хочется
Нам в детство заглянуть.
На час, на два, хоть чуточку
Вернуться всей душой
Туда, где были молоды,
Где было хо-ро-шо.
Февраль, суббота первая,
Встречай, любимый класс,
Ребята! Одноклассники!
Ну как? Как жизнь у вас…
Промчались годы, дни, недели,
Но каждый помнит милый класс,
Как мы за партами сидели,
Учитель первый, классный час!
Вернуть бы школу на мгновение,
Вернуться с классом на урок,
И написать бы сочинение,
Про годы жизни без звонков.
В февральский день субботы первой,
С Днем встречи всех выпускников,
Желаю памяти отменной,
Чтоб помнить школу вновь и вновь!
Годы школьные, как речка,
Шустро вдаль бегут, смеясь,
Только нерушима вечно
С одноклассниками связь.
Вместе мы прошли так много,
И в весёлой кутерьме
Нас одна вела дорога,
И один звонок гремел.
Нам сегодня повстречаться
Предоставлено судьбой,
Чтобы вдоволь пообщаться,
Словно школьною порой.
Поздравления с Днем встречи выпускников в смс
Как приятно видеть тех,
С кем мы в юности дружили,
С кем бок о бок мы росли,
Вместе время проводили.
Пусть традицией хорошей
Дальше станут наши встречи,
Всем запомнится надолго
Этот яркий, добрый вечер!
Желаю чаще собираться,
Друг друга помнить много лет
И навсегда детьми остаться.
Чтоб не погас в душе тот свет,
Который в нас всегда пылает,
Когда юны мы и чисты.
Он наши души исцеляет,
Ведет дорогами мечты.
День встречи всех выпускников
Сегодня в школе собирает,
Пусть юность, пылкость и азарт
В сердцах у вас не утихают.
Подарит пусть лишь позитив
Прекрасный и веселый вечер,
Запомниться надолго пусть
Прекрасная всем эта встреча.
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