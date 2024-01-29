Международный день без интернета и другие интересные праздники, которые отмечают 29 января

День необязательств, День неспешного заплетания кос и другие необычные торжества, которые празднуют в мире в этот день.

Международный день без интернета

Возникший в 2002 году в Великобритании, день без интернета получил отклик по всему миру. Вряд ли это означает, что все люди непременно бросят гаджеты и сутки не будут пользоваться сетью, однако как минимум в этот день стоит задуматься, сколько времени занимает Интернет в вашей жизни, не заменяет ли он вам друзей, не влияет ли негативно на учебу, работу, отношения.

Отказ от лотка открытые источники

День необязательств

Этот день позволяет людям, пусть ненадолго, но отказаться от выполнения привычных обязательств. Трудно сказать, кому люди рискнут ответить на просьбу или приказ «я тебе ничем не обязан», но примерно так поступать можно в этот день. Разве что их выполнение не жизненно важно, а вы не единственный эксперт.

Волосы. Прическа. Фен СС0

День неспешного заплетания кос

История этого праздника уходит корнями далеко в древность. В старину молодым девушкам вплетали в волосы красную ленту, что сигнализировалось, как готовность к заключению брака, после чего к ней приходили свататься. В современное время традиции значительно изменились, и больше не рассматриваются, как призыв предложить жениться, но уделить внимание волосам не будет лишним.

Автомобиль, руль. Открытые источники в Интернете (СС0)

День изобретения автомобиля

В 1876 году некто Николас Аугустин Отто запатентовал двигатель внутреннего сгорания. Спустя некоторое время светлые умы работали над его совершенствованием. Таким образом свет увидел первый автомобиль Бенца, продемонстрированный в этот день в 1885 году.

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