Международный день эскимо — 24 января. Семь фактов о любимом лакомстве

24 января, после Всемирного дня пирога , отмечают еще один гастрономический праздник - День эскимо. В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей Христиан Нельсон получил патент на мороженое в шоколадной глазури. Altapress.ru делится интересными фактами об эскимо.

1. Доподлинно неизвестно, кто же придумал обливать мороженое шоколадом. Сама идея замороженного лакомства на палочке появилось еще в 1905 году, благодаря 11-летнему Фрэнку Ипперсону. Он оставил напиток на морозе и получил сладкий лед.

По распространенному мнению, владелец фабрики по производству сладостей для детей однажды облил брикет сливочного мороженого шоколадной глазурью. Новый вид мороженого так понравился его покупателям, что в первой партии было 25 тыс. штук эскимо в 1920 году. Вскоре он получил патент на лакомство.

2. Пломбир, словно обернутый в костюм из шоколада, начал вызывать ассоциации с эскимосами. Потому мороженое стали называть «Eskimo Pie» - пирожок эскимоса. Также есть версия, что слово "эскимо" придумали французы - так они называют детский зимний комбинезон.

Мороженое. freepik.com/pvproductions

3. Первое эскимо действительно напоминало пирожок, ведь выпускалось без палочки. Мороженое получило палочку спустя 15 лет.

4. В СССР эскимо появилось в 1935 году. Есть версия, что это была личная инициатива народного комиссара продовольствия А. И. Микояна. Говорят, что он верил в то, что советский гражданин должен съедать за год не менее пяти кг мороженого.

В Союзах оно выпускалось в форме цилиндров. Его готовили на ручной дозировочной машинке и заворачивали в бумагу.

5. Эскимо — любое лакомство крокодила Гены и старика Хоттабыча.

Фестиваль мороженого в Барнауле. Дмитрий Лямзин

6. Всякое эскимо - мороженое, но не всякое мороженое - эскимо. А именно по действующему ГОСТу в России эскимо может быть только на палочке и в глазури. Иначе это не эскимо.

7. Тем не менее в рецепт эскимо можно добавлять любые ингредиенты. В мире насчитывают больше 30 видов эскимо — вишневое, яблочное, виноградное, с суфле, вафлями и ягодами.

Самое важное - в нашем Telegram-канале