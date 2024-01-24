24 января
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Жизнь

Международный день эскимо — 24 января. Семь фактов о любимом лакомстве

24 января, после Всемирного дня пирога, отмечают еще один гастрономический праздник - День эскимо. В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей Христиан Нельсон получил патент на мороженое в шоколадной глазури. Altapress.ru делится интересными фактами об эскимо.

Эскимо, мороженое на палочке.
Эскимо, мороженое на палочке.
pixabay.com

1. Доподлинно неизвестно, кто же придумал обливать мороженое шоколадом. Сама идея замороженного лакомства на палочке появилось еще в 1905 году, благодаря 11-летнему Фрэнку Ипперсону. Он оставил напиток на морозе и получил сладкий лед.

По распространенному мнению, владелец фабрики по производству сладостей для детей однажды облил брикет сливочного мороженого шоколадной глазурью. Новый вид мороженого так понравился его покупателям, что в первой партии было 25 тыс. штук эскимо в 1920 году. Вскоре он получил патент на лакомство.

2. Пломбир, словно обернутый в костюм из шоколада, начал вызывать ассоциации с эскимосами. Потому мороженое стали называть «Eskimo Pie» - пирожок эскимоса. Также есть версия, что слово "эскимо" придумали французы - так они называют детский зимний комбинезон.

Мороженое.
Мороженое.
freepik.com/pvproductions

3. Первое эскимо действительно напоминало пирожок, ведь выпускалось без палочки. Мороженое получило палочку спустя 15 лет.

4. В СССР эскимо появилось в 1935 году. Есть версия, что это была личная инициатива народного комиссара продовольствия А. И. Микояна. Говорят, что он верил в то, что советский гражданин должен съедать за год не менее пяти кг мороженого.

В Союзах оно выпускалось в форме цилиндров. Его готовили на ручной дозировочной машинке и заворачивали в бумагу.

5. Эскимо — любое лакомство крокодила Гены и старика Хоттабыча.

Фестиваль мороженого в Барнауле.
Фестиваль мороженого в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

6. Всякое эскимо - мороженое, но не всякое мороженое - эскимо. А именно по действующему ГОСТу в России эскимо может быть только на палочке и в глазури. Иначе это не эскимо.

7. Тем не менее в рецепт эскимо можно добавлять любые ингредиенты. В мире насчитывают больше 30 видов эскимо — вишневое, яблочное, виноградное, с суфле, вафлями и ягодами.

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