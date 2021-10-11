11 октября 6°C
﻿
Жизнь

Международный день девочек-2021. Поздравления в прозе, стихах и смс

11 октября — Международный день девочек. Для сильных, обаятельных, красивых и добрых altapress.ru подобрал теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Девочка. Свет.
Девочка. Свет.
СС0

Поздравления с Международным днем девочек в прозе

Девочки — это красота нашего мира, которая спасает его каждый день! Сегодня хочется уделить особенное внимание маленьким принцессам, блистайте как самые драгоценные сокровища. Будьте прекрасны и чудесны, пусть ваша жизнь будет сказочной.

Юбочки, косички, блеск счастливых глаз, задорный смех и игривая улыбка. Жизнь была бы пустой без девочек, без их капризов и шалостей, без поддержки и веры. С Международным днем девочек!

С Международным днем девочек я поздравляю всех девчушек нашей страны! Желаю вам подольше оставаться непосредственными, немного наивными, по-детски нерасторопными и безгранично счастливыми!

Девочка с котом.
Девочка с котом.
СС0

Поздравления с Международным днем девочек в стихах

Мы девчонок отмечаем
День международный.
Пусть игрив их будет взгляд,
Образ благородным.

Чтоб пестрели на макушке
Разноцветные банты.
И улыбки их искрились,
Как прекрасные цветы.

Куклам, пупсам и нарядам
Все девчонки будут рады!
А потом пойдут помады,
Кольца, серьги и духи.

При этом вы без сожаления
Ради стройного отражения
Разлюбили шоколадки,
Пудинги и пироги.

Девчонки, косички и ленточки!
Вы — радость и краски парней.
Веселые, милые девочки,
Бутонов весенних нежней,

Прекрасней садов распрекрасных,
Красивее красных одежд.
Вы в мире для солнечных, ясных,
Для светлых-пресветлых надежд.

Девочка.
Девочка.
ССО.

Поздравления с Международным днем девочек в смс

Быть девочкой прекрасно!
Девчонки, вы согласны?!
Ведь все мы так красивы
И слабость — наша сила!

В душе пусть доброта
У вас царит всегда!
Купайтесь в счастье вечно
И будьте безупречны!

Счастья, нежности, любви,
Пусть поют вам соловьи,
Дарят мальчики цветы
Небывалой красоты.

Вам желаем: солнца, света,
Чтобы каждая согрета
Была солнцем и любовью,
Долгой жизни и здоровья.

День особой красоты,
День бантов и юбок пестрых,
И девчачьи все мечты
Нынче явью стали просто.

Мы всем девочкам Земли
Восхищенье выражаем,
Чтоб гордиться вы могли
Своим мощным обаяньем!

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость