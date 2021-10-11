Международный день девочек-2021. Поздравления в прозе, стихах и смс

Быть девочкой прекрасно!

Девчонки, вы согласны?!

Ведь все мы так красивы

И слабость — наша сила!



В душе пусть доброта

У вас царит всегда!

Купайтесь в счастье вечно

И будьте безупречны!

Счастья, нежности, любви,

Пусть поют вам соловьи,

Дарят мальчики цветы

Небывалой красоты.



Вам желаем: солнца, света,

Чтобы каждая согрета

Была солнцем и любовью,

Долгой жизни и здоровья.