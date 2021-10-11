Международный день девочек-2021. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем девочек в прозе
Девочки — это красота нашего мира, которая спасает его каждый день! Сегодня хочется уделить особенное внимание маленьким принцессам, блистайте как самые драгоценные сокровища. Будьте прекрасны и чудесны, пусть ваша жизнь будет сказочной.
Юбочки, косички, блеск счастливых глаз, задорный смех и игривая улыбка. Жизнь была бы пустой без девочек, без их капризов и шалостей, без поддержки и веры. С Международным днем девочек!
С Международным днем девочек я поздравляю всех девчушек нашей страны! Желаю вам подольше оставаться непосредственными, немного наивными, по-детски нерасторопными и безгранично счастливыми!
Поздравления с Международным днем девочек в стихах
Мы девчонок отмечаем
День международный.
Пусть игрив их будет взгляд,
Образ благородным.
Чтоб пестрели на макушке
Разноцветные банты.
И улыбки их искрились,
Как прекрасные цветы.
Куклам, пупсам и нарядам
Все девчонки будут рады!
А потом пойдут помады,
Кольца, серьги и духи.
При этом вы без сожаления
Ради стройного отражения
Разлюбили шоколадки,
Пудинги и пироги.
Девчонки, косички и ленточки!
Вы — радость и краски парней.
Веселые, милые девочки,
Бутонов весенних нежней,
Прекрасней садов распрекрасных,
Красивее красных одежд.
Вы в мире для солнечных, ясных,
Для светлых-пресветлых надежд.
Поздравления с Международным днем девочек в смс
Быть девочкой прекрасно!
Девчонки, вы согласны?!
Ведь все мы так красивы
И слабость — наша сила!
В душе пусть доброта
У вас царит всегда!
Купайтесь в счастье вечно
И будьте безупречны!
Счастья, нежности, любви,
Пусть поют вам соловьи,
Дарят мальчики цветы
Небывалой красоты.
Вам желаем: солнца, света,
Чтобы каждая согрета
Была солнцем и любовью,
Долгой жизни и здоровья.
День особой красоты,
День бантов и юбок пестрых,
И девчачьи все мечты
Нынче явью стали просто.
Мы всем девочкам Земли
Восхищенье выражаем,
Чтоб гордиться вы могли
Своим мощным обаяньем!