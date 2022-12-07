Поздравления с Днем гражданской авиации в прозе
Сегодня праздник тех, кто в небе. Сегодня День гражданской авиации. Каждый работник этой отрасли — настоящий профессионал, иначе и быть не может. Спасибо Вам за то, что люди могут летать. За то, что в небе нам комфортно и спокойно. Ваша работа — это не только романтика полетов, но и огромная ответственность. Чистого неба, летной погоды и всяческих благ!
Поздравляю всех с Днем гражданской авиации! Пусть полеты дарят вам только удовольствие, ведь так приятно наслаждаться утренними рассветами, мягкими облаками, которые окутывают вас нежностью, вечерними закатами и ночными сияющими городами! Пускай взлеты будут легкими, полеты комфортными, а посадки мягкими!
Поздравляем с Международным днем гражданской авиации! Желаем прекрасных погодных условий, чистого и безоблачного неба. Восхитительных полетов, отличного состояния своих железных птиц и всегда великолепного настроения! Здоровья, доблести и смелости!
Поздравления с Днем гражданской авиации в стихах
Гражданской авиации —
Всемирное ура!
Желаем всем работникам
Мы счастья и добра,
Удачи, крыльев от любви,
Простора для мечты,
Достатка в доме, а в семье —
Сердечной теплоты,
Здоровья, долголетия.
И пусть ваш самолет
Ни на работе, ни в судьбе
Нисколько не трясет.
Герои, вы всегда в почете,
Пронзая облака в полете,
Навстречу новому пути,
Желаем счастье обрести.
Нелегкий труд ваш уважаем,
И с гордостью вас поздравляем!
С днем авиации родной,
Пусть дома будет ждать покой.
Желаем радости, улыбок,
Желаем в жизни без ошибок.
С улыбкой каждый день встречать
И никогда не унывать!
Причастных всех к гражданской авиации
Сердечно мы сегодня поздравляем!
Стюардам, стюардессам и пилотам
Всегда посадки мягкой мы желаем!
Пусть ждет вас только летная погода,
И мастерские взлёты без падений,
Лишь только радость дарят прожитые годы,
Во всем удачи, веры и везения!
Поздравления с Днем гражданской авиации в смс
Поздравляем всех пилотов,
Техников и стюардесс,
Всех кто делает приятным,
И комфортным — каждый рейс.
Поздравляем вас ребята,
Пусть работа принесет,
Только радость и зарплату,
И счастливым был полет!
В небе проложив маршрут,
Нас в любой доставит пункт.
Авиации родной
Мы желаем всей душой —
Новой техники надёжной,
В управлении несложной,
Самых мягких приземлений
Без трясучек и падений,
Пусть в работе ждет успех,
Перелёты без помех,
И родные дома ждут,
Обеспечив вам уют!
Вот на взлет пошла машина,
Соревнуясь с вихрями,
Словно семечек в арбузе
Граждан в ней напихано.
Самолеты — это сила
И страны, и нации.
Поздравляем всех, кто служит
В гражданской авиации!
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