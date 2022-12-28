Международный день кино!

С днем кино международным

Поздравляю вас друзья,

Сотни фильмов интересных

Пожелать хочу вам я.



Километры кинолент

Шар земной пусть оплетают,

На аллее звезд актеры

Имена пусть добавляют.



Сценаристам, режиссерам

Я желаю вдохновения,

Дарит пусть киноискусство

Нам восторг и наслаждение.

Жанров много существует:

Боевик, роман и драма.

Тему по душе любую

Можно подобрать с экрана.



И не дремлют режиссеры,

День за днем кино снимают.

Вкусы разные, бесспорно,

Труд их удовлетворяет.



Пусть же хлопают хлопушки,

И «Мотор!» крик раздается,

И набор сюжетов лучших

Неустанно создается!