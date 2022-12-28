28 декабря
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Жизнь

Международный день кино — 28 декабря. Красочные поздравления в прозе, стихах и смс

День кино отмечают по всему миру 28 декабря. Именно в этот день в 1895 году стартовал первый в истории кинопоказ на бульваре Капуцинов в Париже. Altapress.ru предлагает поздравить людей, работающих с кино, и всех киноманов.

Кино.
Кино.
ССО.

Поздравления с Днем кино в прозе

Поздравляю с Международным днём кино! Пусть ваша жизнь будет как этот праздник — насыщенная эмоциями, искрами, событиями и яркостью!

В Международный день кино от всей души пожелать хочу интересных сюжетов на экранах и в жизни, увлекательных историй и замечательных кинокартин, веселых просмотров и отличного настроения, доброй удачи и высоких нравов.

Поздравляю с Международным днем кино и пожелать хочу ярких кадров и занимательных сюжетов жизни, бравых поступков и великой любви, как в кино, искренних эмоций и доброй удачи, уютных вечеров с любимым кинофильмом и хорошей компанией.

Кино
Кино

Поздравления с Днем кино в стихах

С днем кино международным
Поздравляю вас друзья,
Сотни фильмов интересных
Пожелать хочу вам я.

Километры кинолент
Шар земной пусть оплетают,
На аллее звезд актеры
Имена пусть добавляют.

Сценаристам, режиссерам
Я желаю вдохновения,
Дарит пусть киноискусство
Нам восторг и наслаждение.

Жанров много существует:
Боевик, роман и драма.
Тему по душе любую
Можно подобрать с экрана.

И не дремлют режиссеры,
День за днем кино снимают.
Вкусы разные, бесспорно,
Труд их удовлетворяет.

Пусть же хлопают хлопушки,
И «Мотор!» крик раздается,
И набор сюжетов лучших
Неустанно создается!

Придумана была когда-то
Эта праздничная дата,
С тех пор нам торжество дано:
Международный день кино!
Смотреть все любят киноленты,
Ловить приятные моменты,
Нам дарят фильмы вдохновение,
Только цветное настроение,
Много комедий, мелодрам
Приносят наслаждением нам,
Триллер, хоррор, боевик —
Тем, кто экшену привык!
Выбирайте, что хотите
И скорее фильм смотрите!

Попкорн, кино
Попкорн, кино
СС0

Поздравления с Днем кино в смс

С Международным днем кино!
Пускай вас радует оно,
Смешит, печалит, веселит
И удивительно бодрит!

Пускай картины ни одной
Не будет скучной и плохой.
Добро в них точно победит,
И вас улыбкой наградит!

Любят все смотреть кино:
И юнцы, и ветераны.
Зренье нам не зря дано,
А чтоб им сверлить экраны.

Пусть царит ажиотаж
В стенах всех кинотеатров,
Чтобы зритель добрый наш
Счастлив был невероятно!

Желаем фильмов лишь отличных
В международный день кино,
Актеров лучших, симпатичных,
Чтобы играли хорошо.
Пусть кинокадры вдохновляют,
И радость в жизни пусть подарят.

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