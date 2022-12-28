Поздравления с Днем кино в прозе
Поздравляю с Международным днём кино! Пусть ваша жизнь будет как этот праздник — насыщенная эмоциями, искрами, событиями и яркостью!
В Международный день кино от всей души пожелать хочу интересных сюжетов на экранах и в жизни, увлекательных историй и замечательных кинокартин, веселых просмотров и отличного настроения, доброй удачи и высоких нравов.
Поздравляю с Международным днем кино и пожелать хочу ярких кадров и занимательных сюжетов жизни, бравых поступков и великой любви, как в кино, искренних эмоций и доброй удачи, уютных вечеров с любимым кинофильмом и хорошей компанией.
Поздравления с Днем кино в стихах
С днем кино международным
Поздравляю вас друзья,
Сотни фильмов интересных
Пожелать хочу вам я.
Километры кинолент
Шар земной пусть оплетают,
На аллее звезд актеры
Имена пусть добавляют.
Сценаристам, режиссерам
Я желаю вдохновения,
Дарит пусть киноискусство
Нам восторг и наслаждение.
Жанров много существует:
Боевик, роман и драма.
Тему по душе любую
Можно подобрать с экрана.
И не дремлют режиссеры,
День за днем кино снимают.
Вкусы разные, бесспорно,
Труд их удовлетворяет.
Пусть же хлопают хлопушки,
И «Мотор!» крик раздается,
И набор сюжетов лучших
Неустанно создается!
Придумана была когда-то
Эта праздничная дата,
С тех пор нам торжество дано:
Международный день кино!
Смотреть все любят киноленты,
Ловить приятные моменты,
Нам дарят фильмы вдохновение,
Только цветное настроение,
Много комедий, мелодрам
Приносят наслаждением нам,
Триллер, хоррор, боевик —
Тем, кто экшену привык!
Выбирайте, что хотите
И скорее фильм смотрите!
Поздравления с Днем кино в смс
С Международным днем кино!
Пускай вас радует оно,
Смешит, печалит, веселит
И удивительно бодрит!
Пускай картины ни одной
Не будет скучной и плохой.
Добро в них точно победит,
И вас улыбкой наградит!
Любят все смотреть кино:
И юнцы, и ветераны.
Зренье нам не зря дано,
А чтоб им сверлить экраны.
Пусть царит ажиотаж
В стенах всех кинотеатров,
Чтобы зритель добрый наш
Счастлив был невероятно!
Желаем фильмов лишь отличных
В международный день кино,
Актеров лучших, симпатичных,
Чтобы играли хорошо.
Пусть кинокадры вдохновляют,
И радость в жизни пусть подарят.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!