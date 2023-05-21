Международный день космоса. Вселенские поздравления в прозе, стихах и смс

Безграничность, звезды и планеты,

Вдохновляют красотой своей,

Манит необузданность вся эта,

Остается лишь мечтать о ней.



Космос — мир, такой чудесный и далекий,

Космос — целое пространство грез,

Космос восхищает совершенством,

Окрыляет он величием в серьез.



И сегодня, в день волшебный, необъятный,

В Международный Космоса сей день,

Я желаю, мир чтоб был приятным,

Чтоб исчезла, грусти, злости тень.

Пространство космоса обширно, необъятно,

И до конца его нам не познать.

Но все умы хотят невероятно,

Детально эту сферу изучать.



С годами создаются телескопы,

Хранящие все больше мощностей.

И в ракетостроенье растёт опыт,

Чтоб к далям звёздным мчаться все быстрей.



Для многих космос — все еще загадка,

К которой интерес только растёт.

Пусть будет он изучен без остатка

И множество туристов привлечёт!