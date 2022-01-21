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Жизнь

Международный день объятий. Милые поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день объятий отмечают 21 января. Altapress.ru подобрал нежные поздравления в прозе, стихах и смс — для самых близких и любимых.

Объятия. Пара
Объятия. Пара
СС0

Поздравления с Международным днем объятий в прозе

Обнимите сегодня друг друга. Подарите свою теплоту близким и родным людям. Поделитесь своими объятиями. Пускай сегодня все станут немножечко ближе, почувствуют свою нужность и значимость. Пускай нежность и забота сегодня объединят всех людей. И солнце, обнимая своими лучами, пусть наполнит вашу жизнь радостью, светом и добром. С Днем объятий!

Поздравляю с Днем объятий и крепко обнимаю. Желаю всегда чувствовать себя нужным и любимым человеком, желаю всем сердцем любить, желаю никогда не прятать своих чувств и эмоций, желаю нежных объятий и искренних улыбок.

С Днем объятий! Желаю испытывать трепет, когда родные руки обнимают, прижимают к сердцу. Пусть каждое объятие будет желанным, искренним, горячим, самым любимым и неповторимым. Поздравляю!

Секс, объятия, любовь, пара.
Секс, объятия, любовь, пара.
СС0

Поздравления с Международным днем объятий в стихах

В День объятий пожелаю
Обниматься каждый день.
Это действие простое
Может вылечить мигрень.

«Обнимашки» пусть согреют,
Отведут от вас беду,
Настроение поднимут,
Подарят радость, теплоту.

Пусть гормон повысят счастья
Вам объятия,
Крепость рук родных, любимых
Не подводит никогда.

С Днем объятий поздравляю!
Крепко-крепко обнимаю
И хочу я пожелать
Часто к сердцу прижимать
Дорогих тебе людей.
Сразу станет всем теплей,
Это лучшее лекарство
От хандры — всегда бесплатно!

В День объятий свою нежность
И заботу прояви.
И того, кто сердцу дорог,
Крепко-крепко обними.

Пусть согреет в мире сером
В миг холодных, дерзких вьюг
Доброе прикосновение
Ласковых, любимых рук.

Любовь
Любовь
СС0

Поздравления с Международным днем объятий в смс

Поздравленья принимай,
Шире руки расставляй.
«Обнимашки» принимай,
В день объятий — обнимай!

С Днем объятий поздравляю!
Срочно близких обними!
В этот праздник я желаю
Счастья, радости, любви!

Пусть объятия простые
Дарят веру в доброту,
Настроенья озорные
И реальную мечту!

День объятий! Не зевай —
«Обнимашки» раздавай!
Всех вокруг мы поздравляем —
Всех подряд мы обнимаем.

Сильно, крепко —
Так, как нужно.
Счастья всем,
Любви и дружбы!

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