Международный день объятий. Милые поздравления в прозе, стихах и смс

Обнимите сегодня друг друга. Подарите свою теплоту близким и родным людям. Поделитесь своими объятиями. Пускай сегодня все станут немножечко ближе, почувствуют свою нужность и значимость. Пускай нежность и забота сегодня объединят всех людей. И солнце, обнимая своими лучами, пусть наполнит вашу жизнь радостью, светом и добром. С Днем объятий!

Поздравляю с Днем объятий и крепко обнимаю. Желаю всегда чувствовать себя нужным и любимым человеком, желаю всем сердцем любить, желаю никогда не прятать своих чувств и эмоций, желаю нежных объятий и искренних улыбок.