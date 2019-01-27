Международный день памяти жертв Холокоста: что пришлось пережить миллионам людей во время Второй мировой войны

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста. В годы Второй мировой войны из-за идеи нацистов истребить евреев погибли миллионы человек. В концлагеря сгоняли людей с умственными отклонениями, гомосексуалистов и военнопленных. Около половины жертв Холокоста были жителями СССР. Рассказываем, что стало причиной гонений и жестоких убийств в 30−40-е годы, и как чтят память погибших.

С чего все началось и к чему привело

В 1930-е годы в Германии после прихода нацистов к власти Гитлер начал проводить политику государственного антисемитизма.

В 1933 году после принятия Нюрнбергских законов (установили расовые барьеры) и «Хрустальной ночи», когда сожгли и уничтожили синагоги и имущество евреев, а многие были арестованы, начались гонения людей неугодной национальности. С началом Второй мировой евреев стали убивать, в том числе и в лагерях смерти, говорится в Большой российской энциклопедии.

Нацисты преследовали и другие группы людей, которых считали «неполноценными». Среди них были цыгане, люди с умственными и физическими отклонениями, гомосексуалисты. Половина всех жертв Холокоста были гражданами СССР, пишет encyclopedia.ushmm.org.

Холокост. Освенцим. СС0

Для массового уничтожения людей создавали газовые камеры и концлагеря. Один из самых крупных и известных — Освенцим — находился в Польше. Людей расстреливали, топили, сжигали в синагогах, замуровывали в каменоломнях, проводили над ними медицинские эксперименты. Большое количество заключенных погибло в 1942 году.

«Первые эксперименты были проведены осенью 1941 года на советских военнопленных. К этому времени Освенцим уже превратился в концентрационную вселенную с сотней тысяч заключенных, охраняемых более чем тремя тысячами эсэсовцев. Эшелоны смерти стали прибывать со всех уголков Европы весной 1942 года: все евреи из Франции (с точностью до одного эшелона), все из Венгрии, часть польских евреев, а также цыгане и многие другие были отравлены газом в Освенциме. Другой идеей Гесса (начальник лагеря — прим. ред) было сжигать тела жертв сразу после удушения и построить для этой цели гигантские крематории. Несмотря на их общую пропускную способность в двенадцать тысяч трупов в день иногда приходилось сжигать излишки под открытым небом», — пишет историк Лев Поляков в книге «История антисемитизма. Эпоха знаний».

Данные о том, сколько людей погибло во время Холокоста, расходятся. Лев Поляков, ссылаясь на немецкую статистику 1943 года, говорит о 4 млн человек. Однако с учетом дополнительных данных он утверждает, что вследствие так называемой расовой политики Третьего рейха «реальные потери» еврейского народа" между 1939 и 1945 годами составили около 8 млн человек.

Международный день памяти жертв Холокоста

Этот день установила Генеральная Ассамблея ООН в 2005 году. С тех пор каждый год 27 января принято чтить жертв Холокоста и победителей нацизма, а также смельчаков, которые жертвовали собой, чтобы спасти людей, пишет calend.ru.

Дату выбрали потому, что в этот день в 1945 году советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим, в котором, по разным подсчетам, от голода, холода и медицинских экспериментов погибли от 1 млн до 4 млн человек, пишет wiki.

По всей стране в этот день проходят памятные мероприятия. В музеях открывают тематические выставки, к мемориалам и памятникам возлагаются цветы и зажигаются свечи.