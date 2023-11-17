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Международный день студентов - 17 ноября. Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

День студентов отмечают всему миру 17 ноября. Праздник утвердили в 1946 году в Праге по решению Всемирного конгресса студентов. Altapress.ru подготовил забавные и душевные поздравления в прозе, стихах и смс.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

Поздравления с Днем студентов в прозе

Поздравляю с Международным днем студентов и желаю всегда быть на волне позитива, постоянно стремиться к новому успеху, ни за что не упускать своих возможностей и никогда не пожалеть о совершенном выборе. Удачи и легких сессий!

В Международный день студентов желаю легко идти по тропе знаний и с радостью осваивать выбранную профессию. Пусть годы студенчества наполнены будут весельем и надеждой, любовью и мечтой.

Желаю, чтобы в твоем сердце всегда горел жаркий костер юношества, оптимизма и стремительных порывов навстречу к новому. Желаю, чтобы счастье и яркие события студенчества запомнились на всю жизнь и отзывались теплым трепетом молодости в твоей душе. С Днем студента.

Студенты.
Студенты.
СС0.

Поздравления с Днем студентов в стихах

С международным днем студентов,
Позвольте мне поздравить вас,
Примите массу комплиментов,
И пожелания сейчас.

Студенчества шальные годы
Вы помнить будете всегда,
Такой пленительной свободы,
У вас не будет никогда.

Желаем вам быть крепче стали,
Одолевать науки твердь,
Специалистами чтоб стали,
И статусом гордились впредь.

Сегодня праздник у студентов
И много радостных моментов.
Отметить весело желаю
С чем я тебя и поздравляю.

Ходить на пары и учиться,
А иногда и веселиться.
На семинарах отвечать,
На лекциях не засыпать.

Быть интересным, увлеченным,
Всегда в учебу завлеченным.
Разносторонне развиваться,
Всех своих целей добиваться.

Вау! Круто! День студента.
В ожидании момента
Весь студенческий народ,
Не сдаёт с утра зачёт.

Значит надо расслабляться,
И веселья не пугаться,
Пусть учёба отдохнёт,
И студентов не найдёт.

Всем студентам пожелаем
Грызть гранит науки,
И усердия во всем,
И дипломы в руки!

Студент. Учеба.
Студент. Учеба.
СС0

Поздравления с Днем студентов в смс

У вас, любимые студенты,
Идут дела пусть только ввысь!
Пускай лишь яркие моменты
Наполняют вашу жизнь!

Желаю вам на «пять» учиться,
Иметь стипендию всегда!
Дружить, влюбляться и трудиться,
Все совмещая без труда!

Кто не чужд словам «стипуха»,
«пара», «сессия», «везуха»,
По ночам зовет «халяву»,
Сидя спать имеет навык,
И выучивает крепко
За ночь сотни две конспектов —
Тот, конечно же, студент,
Будущий интеллигент,
Пусть пока и небогатый.
С днем студентов вас, ребята!

Кто не знал студенческой поры,
Потерял, наверное, прилично.
Всем студентам пожелаю я
Вовсе не учиться на «отлично»,
Не сдавать экзамен точно в срок,
Никаких слезливых сантиментов —
Просто дружбы вынести урок
Из тех лет, что провели в студентах!

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