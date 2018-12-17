День защиты секс-работников от насилия: почему 17 декабря выходят на улицы с красными зонтами

17 декабря — Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. Рассказываем, как этот день связан с серийным убийцей и почему символом праздника считают красный зонт.

Как день защиты секс-работников связан с серийным убийцей

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости начали отмечать с 2003 года. Инициатором выступила международная организация Sex Workers' Rights Advocacy Network (Сеть защиты прав секс-работников — SWAN), пишет calend.ru.

Изначально представители организации предложили 17 декабря поминать жертв убийцы с Грин-Ривер в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Гэри Леон Риджуэй — одним из самых известных серийных убийц Америки. Доказано, что он убил как минимум 48 женщин в период с 1982 по 1998 год, пишет wiki. Некоторые его жертвы были проститутками. Их нашли задушенными без одежды на берегу реки Грин-Ривер. Некоторые девушки были убиты в его доме, пикапе или в безлюдных местах.

В наше время этой датой люди пытаются обратить внимание общества на проблемы, связанные с жестокостью и насилием, которым подвергаются работники сферы сексуальных услуг — проститутки, порно-звезды и другие.

Зонт. СС0

Почему символ праздника — красный зонт?

17 декабря существует традиция «Марш красных зонтов». В этот день все неравнодушные к проблеме дискриминации секс-работников выходят на улицы с красными зонтами.

Красный зонт — символ защиты от жестокости по отношению к работникам секс-услуг, со стороны милиции, сутенеров, клиентов и общества.

Впервые этот символ сопротивления возник в 2001 году в Венеции на Первом всемирном конгрессе секс-работников. После него проститутки прошли по улицам города с красными зонтами и мегафонами, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме нарушения прав человека.

С 2005 года Международный комитет по правам секс-работников в Европе стал использовать красный зонт как символ сопротивления дискриминации. Праздник отмечают в большом количестве стран.