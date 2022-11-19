Поздравления с Мужским днем в прозе
В Международный мужской день я желаю тебе смелости, силы воли, оптимизма, решительности, упорства, стойкости, мужского обаяния, отличного чувства юмора и внутренней уверенности. Будь успешным мужчиной, удачливым человеком, хорошим другом и верным партнером в отношениях.
Дорогие наши ребята, позвольте пожелать Вам в международный мужской день оставаться такими, какие Вы есть сегодня, очаровательными и безумными, загадочными и целеустремленными, ведь мы ценим Вас именно таких, смешных и веселых, радостных и грустных. Пусть каждая Ваша мечта находит воплощение в жизни и сбывается на все 100%.
Мы гордимся своими мужчинами, которые самые сильные и во всем проявляют мудрость, пусть ангелы их оберегают, а вторые половинки любят и восхищаются ими!
Поздравления с Мужским днем в стихах
Имею множество причин,
Чтобы тебя сейчас поздравить.
Пришел к нам праздник — День мужчин.
День сильных, смелых и галантных.
Не потеряй свой редкий дар
Всегда быть ярким, настоящим.
Пусть не угаснет век пожар
Любви, доверия и счастья.
Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя, бед, переживаний.
Сегодня день сильнейших мира,
Сегодня день мужчин, парней, ребят.
Мы вас сегодня поздравляем,
Все женщины «спасибо» говорят.
Вы — наша крепость и опора,
И нам никак нельзя без вас,
И даже если, вдруг, случится ссора,
Мы с вами миримся немедля в тот же час.
И хоть, порой, бываем мы несносны,
И обвиняем вас во всех грехах,
Поверьте, милые мужчины,
Без вас прожить не сможем мы никак!
Желаю в этот день мужчин
Мужского счастья, позитива,
Всегда быть номером «один»,
И жить роскошно и красиво!
Пусть будет доброю жена,
С друзьями в баню отпускает,
Будет всегда тебе верна,
Только тебя пусть обожает!
Карьера вверх пускай идет,
Ведь ты работник хоть куда!
Желаю, чтобы твой доход
Рос без особого труда!
Поздравления с Мужским днем в смс
Поздравляю с Днем мужчин!
Знай, что ты такой один —
Самый смелый и умелый,
Все на свете можешь сделать.
Оставайся впредь таким.
Будешь ты непобедим.
Будь удачлив и спокоен,
Ты ведь всех похвал достоин!
Тебя, такого сильного,
Отважного, красивого,
Решительного, честного,
Да что скрывать — чудесного,
Я поздравляю искренне,
Всегда любим будь близкими,
И целей добивайся,
Не трусь и не сдавайся!
Дорогие, серьезные, славные,
С брюшком, лысые и забавные…
На машинах, в метро и трусцой,
Оптимисты, в очках и с ленцой…
Брюнеты, шатены, блондины,
С праздником, наши мужчины!
Вы — уникальны, неповторимы,
Бесценны для нас и нами любимы!