8 марта
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Жизнь

Международный женский день. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Международный женский день отмечают 8 марта. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс — в подборке altapress.ru.

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Международным женским днем в прозе

Спраздником, наши самые прекрасные и милые! Весеннего настроения по жизни, массы положительных эмоций, оригинальных подарков и невероятных впечатлений! Пусть вас окружают тепло, забота и настоящая любовь, ведь вы достойны только лучшего!

Поздравляю с 8 Марта! Желаю весеннего настроения, пусть на душе всегда будет светло и радостно. Желаю, чтобы на лице всегда сияла улыбка, пусть жизнь будет щедра на подарки. В Международный женский день желаю счастья и здоровья. С праздником!

Поздравляю с 8 Марта, желаю всегда улыбаться и быть счастливой. Пусть не только сегодня, но и всегда в твоей жизни будет море цветов, комплиментов, приятных сюрпризов и радостных моментов!

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Международным женским днем в стихах

Женский день 8 Марта
Поздравления принес:
Вы достойны бриллиантов,
Миллиона алых роз!

Пусть душа поет от счастья,
А в глазах сияет свет.
Пусть удача и надежда
Будут с вами много лет!

С 8 Марта поздравляю!
Солнышка лучей желаю,
Ароматов всех цветов
И желанных самых слов.

Позитива в жизни чаще,
Чтоб судьба была послаще,
Чтоб везло в делах всех личных,
Новостей тебе отличных!

С праздником 8 Марта!
Поздравлений и подарков.
Счастья много, красоты,
Исполнения мечты!

Пусть весна в душе цветет,
А в семье любовь живет.
Женское очарование
Пусть к успехам вас ведет!

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Международным женским днем в смс

С Международным женским днем
Тебя я поздравляю!
Любви и нежности, тепла
От всей души желаю.
Пусть птички для тебя поют
И солнце согревает,
В такой прекрасный день весны
Счастливой быть желаю!

С Женским днем 8 Марта!
Пусть исполнятся мечты.
Пусть улыбкой озарятся
Лиц прекрасные черты.

Теплоты, любви, успехов,
Ощущения весны,
Жизни яркой, полной смеха,
Ласки, счастья, доброты.

Будь манящей, как фиалка,
И роскошной, как пион,
Жаркой, словно зажигалка,
И смотрись на миллион.

Брось плохое настроенье
И улыбочку надень,
Чтобы счастье и везенье
Наполняли каждый день!

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