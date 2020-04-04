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Жизнь

Ми-ми-мишка. Барнаульский зоопарк показал медвежонка, всюду сующего свой нос

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев выставил у себя в Instagram видео подрастающего гималайского медвежонка, родившегося в этом году. Подписчики аккаунта не остались равнодушными и называют малыша самыми трогательными словами.

Гималайский медведь в Барнаульском зоопарке.
Гималайский медведь в Барнаульском зоопарке.
кадр из видео.

Медвежонок родился 10 января в семействе гималайских медведей Жоры и Даши.

Медведица поначалу сама выносила малыша на прогулку и спокойно оставляла его одного. Но сейчас он уже сам очень подвижный. И, конечно, необычайно любопытный — в общем, смотрите сами, у нас уже слов нет.

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