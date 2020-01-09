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9 января -16°C

«Мы начали кричать»: как менеджер из Барнаула выиграл в лотерею миллион рублей

Житель Барнаула Геннадий Тарасов выиграл миллион рублей. Ему повезло в 1316-м тираже «Русского лото», сообщили в пресс-службе «Столото».

Лотерея.
Лотерея.
CC0

Счастливчик рассказал, что уже 10 лет на Новый год его отец дарит ему лотерейный билет.

«Я смотрел прямой эфир розыгрыша вместе с мамой. Когда зачеркнул последнее число, мы посмотрели друг на друга и начали кричать. Помню, как дрожащим голосом сообщал папе о случившимся. Спасибо отцу за такой новогодний подарок!», — поделился победитель.

Выигранные деньги он планирует потратить на погашение ипотеки.

Барнаулец Геннадий Тарасов выиграл миллион рублей.
Барнаулец Геннадий Тарасов выиграл миллион рублей.
пресс-служба «Столото»

Известно, что барнаулец работает менеджером по продажам в сети магазинов, которая специализируется на компьютерной и бытовой технике.

Он стал одним из 99 лотерейных миллионеров новогоднего тиража «Русского лото», по итогам которого появился и первый в России лотерейный миллиардер.

Ранее altapress.ru писал, что в новогоднем тираже «Русского лото» разыграли 1 миллиард и 105 призов по миллиону рублей. Среди победителей — двое жителей Алтайского края.

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