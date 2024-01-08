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Жизнь

"Мы против дьявольщины". Клуб, где прошла "голая" вечеринка, подарил части мощей Николая Чудотворца храму

Учредитель клуба "Мутабор", где проходила "почти голая" вечеринка блогера Насти Ивлеевой, Михаил Данилов подарил мощи Николая Чудотворца Храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе. Видео этого события опубликовал Mash.

Учредитель клуба "Мутабор" на передаче мощей Николая Чудотворца.
Учредитель клуба "Мутабор" на передаче мощей Николая Чудотворца.
Mash

Отмечается, что владельцы клуба сами выкупили частицы святого в Ватикане и привезли в Москву в начале ноября 2023 года. Также они внесли пожертвование.

"Мы против мракобесия, дьявольщины, мы поддерживаем всячески, - отметил Михаил Данилов. - <...> Я с батюшкой давно очень давно общаюсь, это храм, где я давно исповедуюсь. Батюшка даже освещал наш дом за городом".

Ранее Настя Ивлеева рассказала, что вырученные за "голую вечеринку" деньги пойдут на благотворительность.

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