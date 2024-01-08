"Мы против дьявольщины". Клуб, где прошла "голая" вечеринка, подарил части мощей Николая Чудотворца храму

Отмечается, что владельцы клуба сами выкупили частицы святого в Ватикане и привезли в Москву в начале ноября 2023 года. Также они внесли пожертвование.
"Мы против мракобесия, дьявольщины, мы поддерживаем всячески, - отметил Михаил Данилов. - <...> Я с батюшкой давно очень давно общаюсь, это храм, где я давно исповедуюсь. Батюшка даже освещал наш дом за городом".
Ранее Настя Ивлеева рассказала, что вырученные за "голую вечеринку" деньги пойдут на благотворительность.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал