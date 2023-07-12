«Мы – страдальная музыка». Молодая барнаульская группа – о сложных репетициях, творчестве и анархии 

От рэпа до рок-группы
– Как появилась идея создать группу?
– Изначально я писал песни самостоятельно. Вообще, я занимаюсь музыкой с 2019 года. Начал с рэпа, потом писал электронную музыку, а после – рок. Изначально все делал в одиночку.
Осенью прошлого года я приехал к своему приятелю Артему Ананяну, у которого был свой музыкальный проект. Тогда мы вместе решили сделать песню, которая, кстати, есть в нашем новом альбоме. Через пару дней Артем говорит мне: «Давай группу соберем!». В итоге за ночь собрали первый состав, пригласили двух человек – басистку и барабанщика.
Позже поняли, что нам не по пути с этими ребятами, потому что они то на репетиции не приходили, то просто играли плохо. Поэтому мы нашли двух новых людей: сначала пришел наш клавишник Миша и басистка Оля. Полный состав группы сформировался в январе, когда мы наконец нашли хорошего барабанщика.
– Как вы его нашли?
– Это отдельная история. Артем, гитарист наш, раньше играл в группе «Four riders», которая готовилась к выступлению на рок-фестивале политеха. После того, как ребята выступили, группа заглохла, и мы решили переманить их барабанщика к себе. Тогда у нас в группе появилось два Артема – гитарист и барабанщик.
– Почему именно рок, а не рэп или электронная музыка?
– С 14 лет я учился играть на гитаре. Писал маленький альбом, в котором была полная мешанина из разных жанров. В основном был рэп, но пару песен я сыграл на гитаре. Некоторые из них перезаписаны, и сейчас мы играем их нашей группой.
– Что думают родные по поводу музыки?
– Родителям нравится, но они настаивают на том, чтобы я учился и получал профессию. Старшая сестра поддерживает меня всецело. Вообще, моему отцу музыка нравится, иногда он слушает то, что я ему отправляю.
– Откуда появилось название «Metasquares»?
– Я хотел придумать сложное, интересное название. Squares от того, что у меня лицо квадратное, а Meta – приставка, означающая обобщенность, промежуточность, что характеризует нашу музыку: мы смешиваем стили.
– Назови основы, которые нужно знать каждому начинающему музыканту.
– Знать программу для записи и базовые навыки игры на инструменте, а также уметь работать с голосом. Последнее, конечно, можно исправить с помощью обработки, но из ужасного голоса конфетку и в программе сделать не получится.
Лицейское братство
– Как вы пишете тексты песен?
– Очень спонтанно. Может строчка в голову прийти, а потом я ее развиваю. Так и написал одну из последних песен: стоял на балконе, небо было серое, написал пару строчек. После того, как отыграли концерт в лицее, где я учился, пришли к Артему уставшие, на меня резко нахлынуло вдохновение, и я дописал полностью песню. Мы ее записали за ночь и обработали за пару дней.
– Не ссоритесь, когда совместно пишете треки?
– Именно в момент создания текста и музыки - нет. На репетиции бывают сложные партии, которые наш клавишник не может сыграть, потому что у него просто не хватает клавиш. А когда мы выступали со специально заготовленным звуком, то на первых репетициях вообще не могли понять, как играть, отчего была немного напряженная атмосфера. Но потом у нас стало получаться, все было хорошо.
– Сколько времени нужно, чтобы записать трек?
– По-разному. Если делать быстро, то один день, а если хорошо и качественно, то неделя. Наш хит «Септум» был записан за четыре часа.
– Занятие музыкой не мешала подготовке к ЕГЭ?
– Я не готовился к ЕГЭ.
– Как настраивается группа на концерт?
– Приходим, злимся на звукаря, потому что он постоянно уходит поесть, попить, а нам в это время нужно все настроить и проверить. В целом, настраиваемся мы очень просто: подключаем технику, разминаемся. Нервного мандража никогда не бывает, мы всегда готовы
– Есть ли привычки, мешающие в работе?
– Сон, иногда лень или безответственность.
– Будет ли группа снимать клип?
– Да, собираемся. Это нужно, это интересно. В Алтайском краевом педагогическом лицее, где я закончил инженерный класс, есть учитель химии, он предложил мне записать клип какой-нибудь.
Донести до остальных
– Должен ли быть музыкант неординарной личностью?
– Смотря насколько неординарной. Все музыканты – люди необычные, нет исполнителя, который был бы абсолютно простым человеком. Творческие люди отличаются от большинства, у них есть свои цели, амбиции, они всегда хотят что-то донести до остальных. Это отражается в музыке и в их личности.
– Правда ли, что рок-музыканты – бунтари и анархисты?
– Не все, но наша басистка… Не обязательно все анархисты. Это ближе к панк-движению. У нас, например, нет такого безумия, безбашенства - просто светлый, юношеский протест. Мы – страдальная музыка, больше пишем про эмоции, чувства.
Басовая партия
– Случался ли творческий кризис?
– Бывает, когда в голову ничего не приходит. И особенно тяжело, когда нужно что-то перезаписать, переделать. Из-за того, что у меня поменялся голос, возникают трудности. Создать что-то новое интереснее и проще.
– Как используешь свой низкий голос в вокале?
– Свой голос использую редко, не умею пока этого делать. Например, у нас в том же «Мармеладе» куплеты записаны низким голосом, но это пока не очень хорошо звучит, так что я планирую записаться к преподавателю по вокалу и развить это дело.
– Получала ли группа гонорар?
– Да, на нашем первом концерте YES FUTURE мы продали 45 билетов. И на этом небольшом фестивале нам заплатили в районе 6000 рублей, которые мы потратили на рекламу трека «Мармелад».
– Сколько стоило записать первый трек?
– Ноль. Мы пока не арендуем студию, вкладываемся только в оборудование. Все делаем дома сами. Звук я умею обрабатывать почти профессионально.
– Ваш самый качественный и самый популярный трек.
– Самый популярный – «Септум», его много кто слышал, но по записи он самый ужасный. А самый качественный – «Радиоволны» из нового альбома «Погружение».
Однообразность современной музыки
– Что больше всего не нравится в современной музыке?
– Однообразность. Это сильнее всего чувствуется в репе. Можно взять двух исполнителей, и звучать они будут одинаково: и бит, и текст. Что касаемо рока, многие тоже друг друга копируют, и звучит это не интересно.
– Три лучших рок-исполнителя или группы.
– «Linkin Park», «Нервы» и «saypink!».
– Как группа будет развиваться?
– Музыка, клипы, концерты, реклама. Будем наращивать темп, аудиторию, работать над качеством. Будет больше концертов, совместных работ с другими исполнителями. Очень хотим выступать в больших городах, но, к сожалению, уровень пока не позволяет.
В ближайшее время мы выступим на крупном фестивале в Барнауле. «Сибиризация» пройдет 21-22 июля в ней примут участие группы со всей Сибири, и мы тоже. Для начинающей группы, мне кажется, это круто.
Лада Зубкова.