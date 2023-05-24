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Жизнь

Западные музыканты переписывают свои песни, в которых упоминается Россия

После событий 2022 года западные артисты стали переписывать свои песни, в которых упоминалась Россия. Об этом сообщают РИА Новости.

Рок-концерт
Рок-концерт
unsplash.com

Так немецкая группа Scorpions переписала несколько строчек в песне "Wind of Change". Этот трек музыканты сочинили в 80-х после выступления в Москве.

Теперь вместо слов "I follow the Moskva / Down to Gorky Park listening to the wind of change" музыканты поют "Now listen to my heart, it says Ukrainia", чтобы выразить поддержку Украине.

Британский певец Sting в 2022 году исполнил песню "Russians" в социальных сетях и заявил, что спел трек, "думая про украинцев".

Данный трек Sting сочинил в 2010 году и использовал звуковые фрагменты из программы "Время", трансляции стыковки космических кораблей "Союз-19" и "Аполлон" и мелодию "Романса" из сюиты "Поручик Киже" Сергея Прокофьева.

Некоторые зарубежные исполнители и вовсе отказались исполнять песни, посвященные России. Сэр Пол Маккартни не стал петь песню "Back in the U.S.S.R", а группа Iron Maiden отменила концерты в России в 2022 году.

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