Люди обычно редко говорят любви к своему городу, но еще реже поют о ней. Altapress.ru нашел несколько песен об Алтае и Барнауле — среди их авторов как известные исполнители, так и музыканты-новички.

«Алтай»

Экс-губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов запомнился не только как политик и актер, но и как певец. В песне «Алтай» он делится любовью к малой родине.

Михаил Евдокимов — Алтай

Бывает порой бездорожье,

Распутье на малой земле.

Но встретят меня по-хорошему

И в городе, и на селе

Михаил Евдокимов в молодости. altapress.ru

«Let s have a party!»

Рок-группа Red Solo Cup благодаря своей песне «Let s have a party!» завоевала симпатию не только барнаульцев, но и жюри конкурса Dyshes Music Awards 2018. На этом конкурсе музыканты выиграли съемку клипа.

Red Solo Cup — Let s have a party!

Red Solo Cup устроит пати, Мы сделаем все, чтобы ты не уснул. Так вот, у нас такой характер: в крови — Сибирь, в сердце — Барнаул.

Группа Red Solo Cup. vk.com/redsolocup

«Барнаул»

Шансонье Евгений Чужой родился в селе Акулово Первомайского района, Алтайского Края. В 2011 году музыкант тоже записал песню о Барнауле.

Евгений Чужой — Барнаул

Мне приснился мой далекий город Барнаул. Мой улыбчивый приятель — Ленинский проспект. От Речного до Потока — километры лет.

Евгений Чужой ( Росс). vk.com/evgeny_ross

«Летела жизнь»

В январе 1964 года Владимир Высоцкий с режиссером Михаилом Туманишвили приезжали на Алтай с гастролями. Заодно Высоцкий отпраздновал в Барнауле свой день рождения. Есть у него и песня, где упоминается Барнаул: «Летела жизнь»:

Владимир Высоцкий — Летела жизнь

Вот бьют чеченов немцы из Поволжья, А место битвы — город Барнаул.

Владимир Высоцкий. ru.wikipedia.org

«Барнаул»

Композитор, народный артист РФ, шестнадцатикратный лауреат конкурса «Песня года» Олег Иванов давно живет в Москве, но родился он в Алтайском крае. Песню «Барнаул» Иванов подарил родному городу в день своего 55-летия.

Олег Иванов — Барнаул

Барнаул, Барнаул,

Как бы ветер с Оби не подул.

И куда бы я с пути не свернул,

Я останусь с тобой, Барнаул.