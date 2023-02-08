«Алтай»
Экс-губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов запомнился не только как политик и актер, но и как певец. В песне «Алтай» он делится любовью к малой родине.
Михаил Евдокимов — Алтай
Бывает порой бездорожье,
Распутье на малой земле.
Но встретят меня по-хорошему
И в городе, и на селе
«Let s have a party!»
Рок-группа Red Solo Cup благодаря своей песне «Let s have a party!» завоевала симпатию не только барнаульцев, но и жюри конкурса Dyshes Music Awards 2018. На этом конкурсе музыканты выиграли съемку клипа.
Red Solo Cup — Let s have a party!
Red Solo Cup устроит пати,
Мы сделаем все, чтобы ты не уснул.
Так вот, у нас такой характер: в крови — Сибирь, в сердце — Барнаул.
«Барнаул»
Шансонье Евгений Чужой родился в селе Акулово Первомайского района, Алтайского Края. В 2011 году музыкант тоже записал песню о Барнауле.
Евгений Чужой — Барнаул
Мне приснился мой далекий город Барнаул.
Мой улыбчивый приятель — Ленинский проспект.
От Речного до Потока — километры лет.
«Летела жизнь»
В январе 1964 года Владимир Высоцкий с режиссером Михаилом Туманишвили приезжали на Алтай с гастролями. Заодно Высоцкий отпраздновал в Барнауле свой день рождения. Есть у него и песня, где упоминается Барнаул: «Летела жизнь»:
Владимир Высоцкий — Летела жизнь
Вот бьют чеченов немцы из Поволжья,
А место битвы — город Барнаул.
«Барнаул»
Композитор, народный артист РФ, шестнадцатикратный лауреат конкурса «Песня года» Олег Иванов давно живет в Москве, но родился он в Алтайском крае. Песню «Барнаул» Иванов подарил родному городу в день своего 55-летия.
Олег Иванов — Барнаул
Барнаул, Барнаул,
Как бы ветер с Оби не подул.
И куда бы я с пути не свернул,
Я останусь с тобой, Барнаул.
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