Барнаульский духовой оркестр зовет зрителей в СССР

«Назад в СССР» — это не известная песня The Beatles, а новая программа Барнаульского духового оркестра и Мужского вокального ансамбля государственной филармонии. В честь столетия со дня образования СССР они исполнят все старые песни о главном.

В концерте прозвучат самые известные песни из репертуаров ВИА и звезд советской эстрады, а также популярные мелодии прошлых лет.

Как отмечают организаторы, советская эстрада 1970−1980-х годов была наполнена жанровым разнообразием: фолк, диско, рок, новая волна.

Основные темы песен того времени вечные — романтика, патриотизм. А многие композиции, к тому же, были заряжены позитивом.

Концерт пройдет 19 января в 18:30 в ДК «Сибэнергомаш» на пр. Ленина, 147.

Купить билеты можно по Пушкинской карте. Телефон для справок: 35−80−66.