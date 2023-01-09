9 января
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Жизнь

Microsoft перестанет поддерживать одну из операционных систем Windows

Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1. Ограничение вступит в силу с 10 января, сообщают РИА Новости.

Microsoft.
Microsoft.
https://windows10all.ru/

Microsoft перестанет предоставлять операционной системе техническую помощь и обновления программного обеспечения. В том числе перестанут предлагать программу расширенного обновления безопасности.

В компании советуют владельцам устройств с Windows 8.1 обновить их до поддерживаемого выпуска Windows.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на тысячах смартфонов Apple, Samsung и Huawei с 1 января 2023 года.

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