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Жизнь

Microsoft показала новую ОС Windows 11

Корпорация Microsoft на онлайн-презентации представила новую версию своей операционной системы Windows 11. Она будет доступна через бесплатное обновление для пользователей Windows 10 и на новых ПК уже осенью, пишет «Интерфакс».

Windows 11.
Windows 11.
Microsoft.

Для Windows 11 была переработана кнопка Пуск и панель задач, также появятся новые звуки, шрифты и иконки. Платформа для общения Microsoft Teams интегрирована в панель задач — это позволит мгновенно связываться адресатом посредством переписки, голосом или по видеосвязи внутри Windows, а также с помощью смартфона на Android или iOS.

Новая опция Desktops поможет на одном компьютере создавать рабочие столы для разных целей и переключаться между ними.

На базе искусственного интеллекта и браузера Microsoft Edge появится персонализированная лента новостей. Экран с интересующей информацией можно открыть прямо на рабочем столе, при этом персональная новостная лента не мешает выполнению других задач.

Отмечается, что Windows 11 обеспечивает лучшие игровые возможности, предлагая Auto HDR, Direct Storage и доступ к приложению Xbox, для запуска игр с подпиской Xbox Game Pass.

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