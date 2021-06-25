Microsoft показала новую ОС Windows 11

Для Windows 11 была переработана кнопка Пуск и панель задач, также появятся новые звуки, шрифты и иконки. Платформа для общения Microsoft Teams интегрирована в панель задач — это позволит мгновенно связываться адресатом посредством переписки, голосом или по видеосвязи внутри Windows, а также с помощью смартфона на Android или iOS.
Новая опция Desktops поможет на одном компьютере создавать рабочие столы для разных целей и переключаться между ними.
На базе искусственного интеллекта и браузера Microsoft Edge появится персонализированная лента новостей. Экран с интересующей информацией можно открыть прямо на рабочем столе, при этом персональная новостная лента не мешает выполнению других задач.
Get 3 minutes closer to the release of #Windows11 #MicrosoftEvent pic.twitter.com/qI55tvG6wK— Windows (@Windows) June 24, 2021
Отмечается, что Windows 11 обеспечивает лучшие игровые возможности, предлагая Auto HDR, Direct Storage и доступ к приложению Xbox, для запуска игр с подпиской Xbox Game Pass.