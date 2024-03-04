4 марта
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Жизнь

Михаил Ефремов может выйти по УДО

Администрация колонии, где сидит Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об УДО, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Власов, передает ТАСС.

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

Напомним, в Ефремов в 2020 году получил восемь лет колонии за участие в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В аварии погиб водитель фургона, в который въехал актер.

Позднее Ефремову сократили срок до семи с половиной лет. Год назад Ефремов просил заменить ему рок принудительными работами.

Ранее сын Михаила Ефремова выпал из окна третьего этажа. Это произошло в конце июня 2023 года В больнице ему удалили часть костей таза и провели трепанацию черепа. В последствии у него начались осложнения на мозг.

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