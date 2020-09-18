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Жизнь

Михаил Ефремов намерен стать худруком тюремного театра

Осужденный на 8 лет колонии общего режима актер Михаил Ефремов заявил, что в российских колониях сидит много талантливых людей, которые могли бы стать артистами тюремного театра, пишет «Московский комсомолец».

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

«Много одаренных людей за решеткой. Особенно одаренные по 159 статье УК сидят (мошенничество)», — пошутил артист.

Ефремов также предположил, что, возможно, попал в тюрьму «по высшему замыслу», чтобы создать тюремный театр.

Ранее осужденный актер сообщил правозащитникам, что не намерен оставлять сцену, находясь в тюрьме, пишет Lenta.ru. А до этого Заслуженный артист России выступил перед сокамерниками с отрывком из пьесы.

Артист помещен в СИЗО, где есть сцена. Это единственный такой изолятор в стране.

Мнение психолога

«Творчество — это созидание, и если мы свой талант реализуем, воплощаем в то, что может принести и пользу, и направит нашу энергию и внимание в какие-то интересные проекты и реализацию задач, то тогда это может быть полезным с точки зрения терапии», — цитирует uznayvse.ru психолога и наставницу Любовь Беляеву.

Идея с созданием тюремного театра принесет пользу как самому Михаилу Ефремову, так и заключенным, которые захотят принять участие в его проекте, уверена психолог.

В России уже существует проект «Театр в тюрьме» — в тюрьме Барнаула педагог Илья Зуев ставит спектакли с участием осужденных. Также театральный эксперимент проводили в женской колонии в Улан-Удэ: заключенные делали постановку на основе собственных дневников.

Ранее Ефремов написал письмо из СИЗО и рассказал, где хотел бы отсидеть срок .

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше», — пришел к выводу актер.

Актер констатировал, что «ничего и, к сожалению, никого» уже не вернуть. «Это, конечно, ужасно», — заключил он.

Также актер выразил желание отбывать наказание в Чувашии: «Там мой предок, там мои корни. Иван Яковлев был помощником отца Ленина. Он был великим просветителем, преподавателем, Библию перевел на чувашский язык. Его именем названы там многие учебные заведения».

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