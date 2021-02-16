Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 февраля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Михаила Боярского срочно госпитализировали. Подробности

Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге с высокой температурой и симптомами ОРВИ. Как сообщает lenta.ru, у актера подозревали пневмонию, однако тест показал отрицательный результат на COVID-19.

Михаил Боярский.
Михаил Боярский.
открытые источники

Известно, что Михаил Боярский поставил в январе прививку от коронавируса. Однако, по предварительным данным, его госпитализация не связана с COVID-19.

Как рассказала жена Боярского Лариса Луппиан, актер почувствовал себя плохо 15 февраля, и она сразу же вызвала скорую помощь.

«У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что с ним», — сообщила супруга актера.

71-летний актер сейчас находится в больнице № 122 в Санкт-Петербурге.

В сентябре 2020 года Михаил Боярский потерял сознание перед вакцинацией от гриппа. При осмотре врач слишком сильно надавил на лимфоузлы актера, у Боярского резко поднялось давление и он упал в обморок.

Ранее в больницу с подтвержденной коронавирусной инфекцией попала актриса Лия Ахеджакова.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость