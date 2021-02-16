Михаила Боярского срочно госпитализировали. Подробности

Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге с высокой температурой и симптомами ОРВИ. Как сообщает lenta.ru , у актера подозревали пневмонию, однако тест показал отрицательный результат на COVID-19.

Известно, что Михаил Боярский поставил в январе прививку от коронавируса. Однако, по предварительным данным, его госпитализация не связана с COVID-19.

Как рассказала жена Боярского Лариса Луппиан, актер почувствовал себя плохо 15 февраля, и она сразу же вызвала скорую помощь.

«У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что с ним», — сообщила супруга актера.

71-летний актер сейчас находится в больнице № 122 в Санкт-Петербурге.

В сентябре 2020 года Михаил Боярский потерял сознание перед вакцинацией от гриппа. При осмотре врач слишком сильно надавил на лимфоузлы актера, у Боярского резко поднялось давление и он упал в обморок.

Ранее в больницу с подтвержденной коронавирусной инфекцией попала актриса Лия Ахеджакова.