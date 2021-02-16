Михаила Боярского срочно госпитализировали. Подробности

Известно, что Михаил Боярский поставил в январе прививку от коронавируса. Однако, по предварительным данным, его госпитализация не связана с COVID-19.
Как рассказала жена Боярского Лариса Луппиан, актер почувствовал себя плохо 15 февраля, и она сразу же вызвала скорую помощь.
«У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что с ним», — сообщила супруга актера.
71-летний актер сейчас находится в больнице № 122 в Санкт-Петербурге.
В сентябре 2020 года Михаил Боярский потерял сознание перед вакцинацией от гриппа. При осмотре врач слишком сильно надавил на лимфоузлы актера, у Боярского резко поднялось давление и он упал в обморок.
Ранее в больницу с подтвержденной коронавирусной инфекцией попала актриса Лия Ахеджакова.