мыхотимдышать. Соцсети Томенко атаковали недовольные смогом в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко получает множество сообщений в Instagram от людей, обеспокоенных лесными пожарами в Сибири. Однако глава региона не спешит отвечать на них. С пользователями соцсети пообщался Евгений Нечепуренко, начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Что пишут Томенко

Посты о лесных пожарах и дыме в Алтайском крае появились в последних публикациях Instagram Виктора Томенко. Например, под «парадными» фото с вручения дипломов выпускникам Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства. А также под постом с открытия Шукшинского фестиваля.

Хэштэг #мыхотимдышать дополняют вопросы о ситуации и призывы прокомментировать ее. «Ведь вы же вместе с нами теперь дышите этим смогом? Который, кстати, как выяснилось, опасен онкологическими заболеваниями! Сколько еще все будут молчать об этом и ничего не предпринимать», — возмутилась olga_shaboldina.

«Среднесуточная температура упала, солнца почти нет (это не шутка!). Почему нет никакой реакции от власти? Вы же из Красноярского края! Горит богатство России, помогите, повлияйте на ситуацию», — призывает micasalisa.

«Ваша непосредственная задача доводить до своего руководства (информацию) о сложившейся ситуации. Почему о том, что горит Сибирь, по ТВ практически никаких новостей, а про „Аномальную жару в Европе“ все наслышаны уже порядком», — интересуется Дмитрий Канунников.

Смог в Барнауле. Июль 2019. Анна Зайкова , altapress.ru.

Что отвечает губернатор

Томенко на вопросы граждан не отвечает. Многие посты остаются без комментариев и со стороны его коллег. «Пиарщики совсем отморозились, хоть бы для проформы отписались про пожары и смог», — реагирует на эту ситуацию Сергей Кобзев.

Ответ получил гневный пост yusi_super: «Почему до сих пор не дали комментарии по этому вопросу? Такое ощущение, будто стороной обходите этот вопрос намерено». Евгений Нечепуренко написал, что информация широко представлена в СМИ.

Идёт обсуждение этого вопроса с привлечением специалистов медицины, надзорных органов, МЧС в эфире телеканала «Катунь 24». Также информация представлена на сайте управления МЧС по Алтайскому краю и Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Нечепуренко сообщил подписчикам, что Виктор Томенко прочитывает сообщения по мере возможности и даёт поручения министерствам и управления для подготовки ответов или решения поставленных проблем.

«Просим с пониманием относиться к объёму поступаемых вопросов и необходимости времени на их решение», — призывает начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

26 июля краевые власти дали подробное разъяснение в СМИ о сложившейся ситуации. Управление по печати и массовым коммуникациям сообщает, что смог спадет через 3−4 дня. При этом превышения загрязняющих веществ в атмосфере Барнаула не зарегистрировано.