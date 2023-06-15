Микроскопическую копию сумки Louis Vuitton сделал бруклинский арт-коллектив.

Аксессуар по размеру получился меньше крупинки соли, сообщает The New York Times.

Из-за своих крошечных размеров сумка может без проблем пролезть в игольное ушко.

Креативный директор арт-коллектива MSCHF отметила, что этот арт-объект является своеобразным "ответом моде" на тенденцию уменьшения размера сумок.

Кроме того, авторы не спрашивали разрешения у итальянского дома моды на создание своей миниатюрной копии. Сумку изготовили из смолы с помощью микроскопической 3D-печати.

Сумка в приближении. MSCHF

Этот аксессуар не будет продаваться в магазинах: его выставят на аукцион 19 июня. Ранее эпатажные сапоги-телепузики за 190 тыс. рублей удивили пользователей в соцсетях.