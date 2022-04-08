Микрозаймовая компания получила штраф за надоедливые звонки жительнице Барнаула

Женщина обратилась к приставам с жалобой. Она указала, что ей звонят и шлют сообщения из микрозаймов слишком часто.
В результате проведенного административного расследования сотрудники органа принудительного исполнения выяснили, что представители микрокредитной организации ведут себя некорректно — количество допустимых телефонных переговоров было превышено — в сутки, за неделю, за месяц, а также в неустановленное законом время, а именно после 22:00 в рабочие дни.
По ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) компанию обязали заплатить штраф 55 тыс. рублей.
Штраф уже оплачен в полном объеме.
А ранее алтайская ФАС оштрафовала «Яндекс» на 200 тысяч рублей за рекламу массажа.