9 июня
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Жизнь

Милый ослик и эму: какие животные живут на страусином ранчо в Барнауле

Очень милых животных запечатлел корреспондент altapress.ru на страусином ранчо.

Какие животные живут на страусином ранчо в Барнауле.
Какие животные живут на страусином ранчо в Барнауле.
Кристина Тарасова

Кроме страусов на ферме живет много животных. На камеры попались верблюды и ослики.

Страусы — это самые большие птицы на планете, они могут достигать высоты до 2,7 метра и весить более 150 кг. Эти птицы известны своей скоростью и способностью защищаться от хищников.

На страусиной ферме в Барнауле животные живут в просторных вольерах, где они могут свободно передвигаться и общаться со своими сородичами.

Ранее сообщалось, что в Барнауле проходит праздник "Полосатых лошадок".

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