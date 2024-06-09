Милый ослик и эму: какие животные живут на страусином ранчо в Барнауле

Кроме страусов на ферме живет много животных. На камеры попались верблюды и ослики.

Страусы — это самые большие птицы на планете, они могут достигать высоты до 2,7 метра и весить более 150 кг. Эти птицы известны своей скоростью и способностью защищаться от хищников.

На страусиной ферме в Барнауле животные живут в просторных вольерах, где они могут свободно передвигаться и общаться со своими сородичами.

Ранее сообщалось, что в Барнауле проходит праздник "Полосатых лошадок".

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