Алтайский край отложил миллиард рублей на случай страшного паводка

Для предупреждения возможных ЧС в Алтайском крае предусмотрели финансовые и материально-технические ресурсы на сумму более млрд рублей, сообщила пресс-служба краевого правительства. Специалисты рассказали, сколько населенных пунктов может затопить в крае и что ждет Сибирь.

Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район)

Во всех регионах СФО ожидается сложная паводковая обстановка. Об этом шла речь на видеоселекторном совещании с полпредом президента России в Сибири Сергеем Меняйло.

Основная причина сложного прохождения паводка — интенсивные осенние и зимние осадки. Снегозапасы серьезно превышают норму не только в Алтайском крае, но республиках Алтай и Тыва, Новосибирской и Кемеровской областях.

Помимо традиционных мест подтоплений в поймах рек, подъем уровня воды до опасных отметок ожидается на равнинах и в степях на юге Сибири.

По информации МЧС России, в зоне возможного подтопления в регионах СФО могут оказаться более 700 населенных пунктов, 360 участков дорог, 400 социально значимых объектов и 60 объектов экономики.

Что может затопить в Алтайском крае

В Алтайском крае из 69 муниципальных образований в зоне риска могут оказаться 46 и 202 населенных пункта.

В зону возможного подтопления попадают около 15 тысяч домов, более 42 тысяч человек, а также 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры, 30 мостов.

На территории края определили 25 затороопасных участков, на которых возможно осложнение паводковой обстановки в период прохождения первой волны паводка — во второй половине марта.

«В планах — проверить 39 гидротехнических сооружений в 23 муниципальных образованиях, которые требуют особого внимания», — доложил зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Ранее altapress.ru писал, что Алтайский край готовится к обильному паводку. Прогнозы синоптиков пока неутешительные.