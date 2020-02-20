«Неутешительный прогноз»: огромное количество снега обернется обильным паводком в Алтайском крае

По словам Люцигера, главный фактор, который определяет прохождение паводка, это содержание воды в снежном покрове. Практически по всему региону, кроме Рубцовской зоны и частично в предгорья, снегозапасы в 1,5−2,7 раза превышают средние показатели.

При неблагоприятных погодных условиях запасы могут еще увеличиваться на протяжении 4−5 недель. Это приведет к обильному паводка в случае резкого потепления и сильных осадков.

«Даже один резкий заток аномального тепла с сильными жидкими осадками во второй половине марта может легко спровоцировать процесс формирования паводка по образцу 2018 года», — отметил синоптик.

При этом более предметный прогноз формирования первой волны весеннего половодья получат только после 15 марта.

В Instagram губернатор написал, что прогноз синоптиков неутешительный.

«Паводковая обстановка может резко ухудшиться уже в марте, поэтому готовим все имеющиеся у нас силы и средства, спасательные отряды и технику к быстрому реагированию. Создаем материальные резервы, готовим пункты временного размещения людей. Чем лучше подготовимся, тем меньше пострадаем от стихии», — отметил глава региона.

В зоне риска окажутся более 200 населенных пунктов.

Ранее altapress.ru писал, что в 2020 году, исходя из многолетних наблюдений, паводок может пойти по образу 2016−2017 года.