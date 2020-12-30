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Жизнь

Милонов направил депутатский запрос Деду Морозу и сдал людей, которые себя плохо вели

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил Деду Морозу запрос, в котором предложил не приносить подарки «дедморозо-скептикам», сообщает РИА «Новости».

Виталий Милонов.
Виталий Милонов.
vk.com/milonovinfo

Милонов пояснил, что в последние годы среди взрослых участились «опасные слухи» о том, что Дед Мороз якобы не существует.

Более того, отмечает депутат, отдельные лица публично заявляют о том, что Дед Мороз — вымышленный персонаж.

«Учитывая серьезность и опасность подобных слухов, вынужден обратиться к Вам за помощью в деле развинчивания беззастенчивых слухов и поклепов на один из главных символов Нового года — ведь если такие разговоры продолжатся, то у большинства соотечественников будет плохое настроение и пропадет чувство волшебства в новогоднюю ночь», — говорится в депутатском запросе.

В алтайской резиденции Деда Мороза.
В алтайской резиденции Деда Мороза.
Анна Зайкова, altapress.ru

В официальном документе Милонов попросил Деда Мороза не приносить подарки тем людям, которые отрицают существование волшебника.

«А тем, кто Вас любит, ждет и пишет письма, — выполнить пожелания в полном объеме. Более того, тем детям, кто хорошо себя вел и прилежно учился, обеспечьте хорошее здоровье, настроение и вкусный праздничный стол! Данный шаг продемонстрирует всем дедморозо-скептикам Ваше существование и волшебную силу», — уверен депутат.

По его мнению, такой поступок окончательно развеет мифы, что подарки под новогодние елки 31 декабря «подкладывают несознательные взрослые».

Примечательно, что ранее Милонов потребовал запретить приглашать Деда Мороза со Снегурочкой на дом.

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