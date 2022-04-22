Милонов предложил запретить продажу освященных «промышленным способом» куличей

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил запретить продажу освященных пасхальных куличей. Это подстегнет россиян ходить в церковь освящать их самостоятельно, рассказал он РИА Новости .

«Покупая кулич, который как-то кто-то где-то промышленным способом освятил, ты приобретаешь пакет духовных услуг, и необходимость посетить храм перед Пасхой перестает уже быть необходимостью», — считает депутат.

Это правило может касаться не всех — в тех отдаленных районах, где нет доступа к храму, необходимо продавать уже освященные куличи и яйца, полагает Милонов.

А вот жителям больших городов покупать освященные куличи «неправильно», убежден депутат.

Ранее стало известно, во сколько обойдется приготовление пасхального кулича в ценах Алтайского края.