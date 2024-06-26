Минфин предлагает многократно увеличить пошлину за развод

Соответствующие предложения вошли в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня. Нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Поправки разосланы на согласование в ведомства.
Речь идет о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии. Ранее пошлина за расторжения брака составляла 650 рублей. В 2023 году в России было зарегистрировано 683,7 тыс. разводов.
Ранее сообщалось, что Минфин рассказал как изменится налоговая система для юрлиц.
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