Министр и шоколадная фабрика: как на Алтае проверяли новогодние губернаторские подарки

Почти 400 человек на кондитерской фабрике «Алтай» заняты изготовлением губернаторских новогодних подарков для детей. Первые партии ящиков со сладостями уже отправились в муниципалитеты края. Министр образования Максим Костенко лично проконтролировал производство.

Кому достанутся конфеты

137 тыс. губернаторских «кульков» приобрели за счет краевого бюджета. Помимо этого муниципалитеты самостоятельно заказывают на фабрике подарки для отдельных категорий детишек. Ожидается, что будет еще около 5 тыс. таких наборов.

Новогодние подарки за счет муниципалитетов получат учащиеся 5−6 классов, а также дети, воспитывающиеся в приемных и многодетных семьях, находящиеся под опекой.

Подарки от губернатора получат учащиеся начальных классов общеобразовательных организаций, дети с ОВЗ, воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Польза и вкус

Как рассказал Максим Костенко, подарки сделали не только вкусными, но и полезными. Для этого еще в июне создали большую специальную межведомственную комиссию и каждую конфетку проверили на предмет вредных для детского здоровья ингредиентов.

Так что в сладостях есть витамины и специальные концентраты микроэлементов — магния, кальция, фосфора.

Губернаторские подарки. Кондитерская фабрика «Алтай». Дмитрий Лямзин.

В этом году изготовят почти на 9 тыс. подарков больше, чем в прошлом. Это связано с тем, что на 3 млн рублей увеличили финансирование. Всего на подарки потратили почти 31 млн рублей.

Кроме того, в этом году изготовят специальные подарки для ребят с целиакией — все сладости там безглютеновые и прошли несколько этапов контроля. Всего 170 наборов.

Что в коробке

Руководитель службы контроля качества фабрики «Алтай» Елена Маркова рассказал, что в новогоднем губернаторском наборе в этом году будет 43 кондитерских изделия — 42 конфеты и 1 печенье.

В праздничную коробку вкладывают интерактивную тематическую папку «Я люблю свой край», в которой есть карта Алтайского края, пазлы, кроссворд и «Краеведческий алфавит» с фотографиями известных людей и краевых достопримечательностей, историю которых можно узнать по QR-коду.

Губернаторские подарки. Кондитерская фабрика «Алтай». Дмитрий Лямзин.

Вагон сахара

Фабрика трудится в четыре смены, чтобы выполнить весь объем: подарки должны быть готовы к 19 декабря, к старту губернаторских елок. Ассортимент продукции таков, что заняты практически все сотрудники фабрики. Только на фасовке работают почти 90 человек.

Всего на фабрике к новому году по заказу произведут 116 тонн кондитерских изделий, из них 103 тонны — конфеты и 13 — печенье.

Чтобы все это изготовить потратили 50 тонн сахара, 27 тонн патоки, 5 тонн молока, 3 тонны какао-порошка и столько же арахиса. Кроме того, сделали больше 5 тонн шоколада для глазури.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края: