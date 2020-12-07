Министр Мурашко открестился от заявления ограничить передвижение между регионами РФ

Ранее в СМИ широко обсуждалось, что на конференции «Медицина и качество» глава Минздрава сказал: «Вторая волна показывает нам, что возникающие внутри страны очаги в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции».
Однако затем сам Мурашко пояснил, что не предлагал ограничивать передвижение между субъектами РФ.
«Хочу уделить особое внимание. Сегодня прошла конференция „Медицина и качество“. Министерство здравоохранения не предлагало введения каких-либо ограничений по перемещению населения между регионами», — подчеркнул министр, добавив, что его слова «неверно выдернули из контекста выступления».