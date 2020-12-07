Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 декабря -17°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Министр Мурашко открестился от заявления ограничить передвижение между регионами РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что он не предлагал ограничивать передвижение между регионами страны в качестве меры борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
CC0

Ранее в СМИ широко обсуждалось, что на конференции «Медицина и качество» глава Минздрава сказал: «Вторая волна показывает нам, что возникающие внутри страны очаги в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции».

Однако затем сам Мурашко пояснил, что не предлагал ограничивать передвижение между субъектами РФ.

«Хочу уделить особое внимание. Сегодня прошла конференция „Медицина и качество“. Министерство здравоохранения не предлагало введения каких-либо ограничений по перемещению населения между регионами», — подчеркнул министр, добавив, что его слова «неверно выдернули из контекста выступления».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость