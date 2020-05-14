Министр образования России перенес коронавирус

«Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел, насколько я представляю. Я внимательно следил за тем, что происходит, как и за другими членами кабинета министров. Там все вроде тоже у них восстанавливается, и они уже практически приступают к работе», — сказал президент.
Валерий Фальков на совещании заверил, что уже поправился и «включился в работу активно».
По официальным данным, министр образования стал четвертым членом правительства, заболевшим коронавирусом. Ранее о коронавирусе сообщали Михаил Мишустин, Владимир Якушев и Ольга Любимова. Кроме того, инфекцию обнаружили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.