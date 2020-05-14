Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 мая 17°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Министр образования России перенес коронавирус

Глава министерства образования Валерий Фальков переболел коронавирусом. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий, пишет «Интерфакс».

Валерий Фальков.
Валерий Фальков.
government.ru

«Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел, насколько я представляю. Я внимательно следил за тем, что происходит, как и за другими членами кабинета министров. Там все вроде тоже у них восстанавливается, и они уже практически приступают к работе», — сказал президент.

Валерий Фальков на совещании заверил, что уже поправился и «включился в работу активно».

По официальным данным, министр образования стал четвертым членом правительства, заболевшим коронавирусом. Ранее о коронавирусе сообщали Михаил Мишустин, Владимир Якушев и Ольга Любимова. Кроме того, инфекцию обнаружили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость