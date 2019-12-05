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Жизнь

Министр здравоохранения забросила фитнес через 1,5 месяца занятий

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова бросила фитнес после 1,5 месяца занятий, сообщает РИА Новости.

Вероника Скворцова и Сергей Меняйло.
Вероника Скворцова и Сергей Меняйло.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Хотя я и бываю за один день в большом количестве мест, но это ведь машина. У меня часто не хватает времени ходить, а это очень важно. У меня есть абонемент на фитнес. Я для себя решила ходить, но, к сожалению, могу констатировать, что я ходила 1,5 месяца, потом у меня началась серия командировок без передыха, этот настрой несколько снизился. Я тоже должна работать над собой. Обязуюсь, что к физической регулярной активности я обязательно вернусь», — сказала министр на международном форуме добровольцев.

Она отметила, что для поддержания организма здоровым также очень важна стрессоустойчивость и правильное питание, пишет bfm.ru.

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